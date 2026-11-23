Mariano Rajoy (71): "A los 24 años tuve un accidente de tráfico porque me quedé dormido. Podría haber muerto"

Mariano Rajoy vivió uno de los episodios más duros de su vida cuando apenas tenía 24 años.

En 1979, el que años después se convertiría en presidente del Gobierno sufrió un grave accidente de tráfico en Palas de Rei (Lugo) que estuvo a punto de costarle la vida.

Un suceso que le provocó importantes heridas en el rostro, le obligó a pasar por el quirófano y que terminó marcando incluso uno de los rasgos más reconocibles de su imagen: su característica barba.

Mariano Rajoy Shutterstock

El propio Rajoy ha recordado en distintas ocasiones aquel episodio, del que todavía conserva las consecuencias. Según explicó, el accidente se produjo cuando se quedó dormido al volante. Una circunstancia que desencadenó un siniestro de extrema gravedad y que pudo haber tenido un desenlace fatal. "Podría haber muerto", ha reconocido.

El accidente tuvo lugar en 1979, cuando Rajoy tenía 24 años y todavía estaba en los primeros años de su trayectoria profesional. El entonces joven registrador de la propiedad sufrió lesiones en la cara que hicieron necesaria una intervención de cirugía estética para reparar los daños.

Así lo recogió el canal de Televisión Costa-Brava durante una entrevista con el presidente del PP, en la que el político hablaba abiertamente de las secuelas físicas que le había dejado aquel episodio.

"Me partió la cara", explicó entonces al referirse al accidente, del que aseguró que había salido con vida gracias a la suerte. Las heridas fueron lo suficientemente importantes como para tener que someterse a una operación y convivir posteriormente con las cicatrices.

Aquel accidente también explica una de las señas de identidad que han acompañado a Rajoy durante buena parte de su vida pública.

Después de la intervención quirúrgica, el político decidió dejarse la barba para disimular las marcas que habían quedado en su rostro.

Durante años mantuvo esa imagen, hasta que en el verano de 1996, cuando ya ocupaba responsabilidades en el Gobierno de José María Aznar, decidió afeitarse temporalmente.

Sin embargo, la experiencia no terminó de convencerle. "No me sentí identificado con mi cara", reconoció en aquella entrevista, en la que también explicó que había mantenido la barba precisamente para ocultar dichas cicatrices.

Accidente de helicóptero

El accidente de tráfico de 1979 no fue el único episodio de este tipo que marcaría la vida de Rajoy.

En diciembre de 2005 volvió a vivir una situación de peligro, esta vez durante un accidente de helicóptero en el que viajaba junto a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Móstoles y un cámara de televisión.

Aquel incidente también tuvo un impacto importante en el político. De hecho, según relató en la misma entrevista, los supervivientes comenzaron a reunirse cada 1 de diciembre en casa de alguno de ellos para conmemorar lo que describían como su "segundo nacimiento".