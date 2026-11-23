Kiko Matamoros, 69 años: "Me cortaría lo que tú ya sabes antes de votar a Sánchez. Yo le digo viva a la España sin complejos"

Las elecciones generales de este 29 de noviembre han vuelto a situar el debate político en el centro de la actualidad. Es el caso de Kiko Matamoros, que durante su conversación con Lorena G. Maldonado en Una hora con Lorena, el espacio de entrevistas de EL ESPAÑOL, habló sin filtros sobre su evolución ideológica.

El colaborador televisivo, que reconoció haber apoyado al Partido Socialista durante su juventud, explicó entonces por qué ya no se siente identificado con la formación.

También dejó varias reflexiones sobre la manera de entender España y lanzó una de sus frases más contundentes al referirse al actual presidente del Gobierno: "Me cortaría lo que tú ya sabes antes de votar a Sánchez".

Kiko Matamoros en 'Una hora con Lorena'

Durante aquella entrevista, Matamoros reivindicó lo que definió como una "España sin complejos". "Yo le digo viva a la España sin complejos", aseguró cuando la periodista le preguntó a qué país se refería cuando hablaba de defender España.

El televisivo explicó que estaba cansado de sentir que debía ocultar determinadas preferencias o convicciones por su condición de español. "Estoy hasta los huevos ya de avergonzarme de ser español en algún sentido, de que me gusten los toros o de tener que silenciar determinadas cosas", afirmó.

En esa misma conversación, también reivindicó el nombre de EL ESPAÑOL, que calificó de "bonito" y "reivindicativo". A su juicio, representa una apuesta valiente en un momento en el que, según su percepción, parece que sentirse español se ha convertido en motivo de señalamiento.

La entrevistadora introdujo entonces un matiz sobre las distintas maneras de sentirse español y puso como ejemplo a la escritora Almudena Grandes, prima de Matamoros, que defendía una posición ideológica de izquierdas. El colaborador reconoció que existen muchas formas de entender España, aunque marcó distancias con quienes, en su opinión, quieren dividir el país.

Kiko en nuestro set durante la entrevista. Cristina Villarino.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Lorena G. Maldonado le preguntó si todavía se consideraba de izquierdas. Matamoros recordó que su vinculación con el socialismo venía de lejos: antes incluso de tener edad para votar, acudía a mítines y colocaba banderas del PSOE en los árboles.

"Creía en el Partido Socialista y en lo que podía traer para este país. Y creo que no me equivoqué", explicó. Sin embargo, situó durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero el cambio de rumbo de una formación con la que, según sus palabras, dejó de sentirse identificado.

Sus críticas se dirigieron especialmente a Pedro Sánchez. Matamoros recordó las expresiones que había utilizado en anteriores citas electorales para dejar clara su negativa a votar al líder socialista. "En el 19 dije que me cortaría una mano antes de votar a Sánchez y en el 23 dije que me cortaría las dos", relató.

Cuando la periodista le preguntó qué diría ahora, elevó todavía más el tono con una respuesta provocadora: "Me cortaría lo que tú ya sabes antes de votar a Sánchez", contestó entre risas.

Además, durante aquella charla acusó a la izquierda de demonizar a quienes no comparten sus planteamientos y puso como ejemplo a figuras como Joaquín Sabina, a quien considera objeto de críticas por no ajustarse a determinadas posiciones ideológicas.

"La izquierda ha demonizado a todo el que no le baila el agua", sostuvo.