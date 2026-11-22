El refugio de Matías Prats en La Moraleja: chalé de 450 m2, 3 plantas y jardín privado y piscina

A lo largo de más de cinco décadas, Matías Prats se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española.

Sin embargo, cuando termina su jornada frente a las cámaras, el periodista encuentra tranquilidad en una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid, donde dispone de una amplia vivienda rodeada de naturaleza.

El presentador de Antena 3, que acaba de cumplir 76 años, reside en La Moraleja, una urbanización perteneciente al municipio madrileño de Alcobendas.

Allí adquirió hace aproximadamente una década un chalé de más de 450 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, con jardín privado, piscina, garaje y zona de servicio.

Según publicó El Debate en junio de 2025, Prats comparte esta residencia con su pareja, la periodista Ruth Izcue. Ambos realizaron una reforma para adaptar los espacios a sus preferencias y convertir el inmueble en un hogar cómodo y funcional, donde disfrutar de su vida personal lejos de la actividad televisiva.

Así es el chalé de Prats

La amplitud es una de las principales características de la propiedad. Sus tres plantas permiten separar los espacios destinados a la convivencia de las zonas más privadas de la casa.

En enero de 2026, The Objective publicó nuevos detalles sobre el inmueble y señaló que cuenta con tres habitaciones, comedor y garaje.

También situó la construcción sobre una parcela de aproximadamente 400 metros cuadrados, aunque cifró la superficie de la vivienda en algo más de 400 metros, ligeramente por debajo de los datos recogidos por El Debate.

El exterior constituye otro de sus atractivos. El jardín privado y la piscina ofrecen un espacio para descansar al aire libre, una característica especialmente valorada en una zona donde predominan las viviendas unifamiliares rodeadas de vegetación.

La propiedad cuenta además con instalaciones destinadas al servicio doméstico y un garaje. Estos espacios completan una residencia que, según las informaciones publicadas, fue reformada por el periodista y su pareja.

Una exclusiva urbanización

Más allá de las características de la casa, su ubicación representa otro de sus grandes atractivos. La Moraleja nació como un proyecto residencial a mediados del siglo XX, después de haber formado parte de una antigua finca vinculada a la actividad cinegética.

Actualmente, es una de las zonas de viviendas de lujo más conocidas de la Comunidad de Madrid, con amplias parcelas, jardines y una importante presencia de chalés independientes.

Su entorno dispone de colegios, instalaciones deportivas, restaurantes y centros comerciales. También se encuentra relativamente cerca de la capital, lo que facilita los desplazamientos profesionales de quienes trabajan en Madrid.

Para Prats, esta residencia representa un lugar de descanso después de una carrera que comenzó en Televisión Española y continuó en Antena 3 desde 1998.

En mayo de 2025, el periodista celebró sus 50 años presentando informativos, después de superar las 10.000 ediciones. Lejos de anunciar su retirada, aseguró que todavía no contemplaba el final de su trayectoria profesional.

Su intención de continuar trabajando volvió a quedar patente en noviembre de aquel año, cuando recibió la Antena de Oro Extraordinaria y bromeó con la posibilidad de anunciar su jubilación antes de confirmar que seguiría en televisión.

De hecho, en noviembre de 2026 continúa vinculado a los informativos de fin de semana de Antena 3 junto a Mónica Carrillo. Su chalé de La Moraleja constituye, por tanto, su refugio personal mientras mantiene una de las carreras más longevas del periodismo televisivo español.