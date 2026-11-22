Ramoncín, 70 años, sobre su infancia: "Soy hijo de madre soltera que se fue de casa a los 3 años. Mi barrio es muy portuario y obrero"

La infancia no siempre transcurre como uno imagina, pero las circunstancias familiares pueden acabar marcando una vida de maneras inesperadas. Ramoncín, de 70 años, creció en un barrio obrero de Madrid, rodeado de fábricas, trabajadores y vecinos que compartían mucho más que las calles.

Allí aprendió buena parte de los valores que, según reconoce, todavía conserva.

El cantante, cuyo nombre completo es José Ramón Julio Márquez Martínez, nació en Madrid el 25 de noviembre de 1955, en unas circunstancias poco habituales: su madre dio a luz en un taxi cerca de la Puerta de Alcalá.

Poco después, cuando todavía era muy pequeño, ella abandonó el hogar familiar y fueron sus abuelos y sus tíos quienes se encargaron de criarlo.

En una entrevista concedida a Rosa Villacastín para Diez Minutos en mayo de 2021, el artista recordó aquellos primeros años y explicó: "Soy hijo de madre soltera, se llamaba Antonia y se fue de casa cuando yo tenía tres años".

Lejos de recordar únicamente aquella ausencia, destacó la solidaridad del barrio de Delicias, un entorno que considera fundamental para comprender su personalidad.

Un barrio obrero de Madrid

La calle Canarias, en el distrito de Arganzuela, fue el escenario de buena parte de su niñez. Durante los años cincuenta y sesenta, aquella zona tenía un carácter profundamente industrial, con instalaciones ferroviarias y grandes empresas que daban trabajo a numerosas familias.

En una entrevista publicada por La Razón en enero de 2020, recordó que en los alrededores se encontraban fábricas como Standard Electric, Electrolux y la antigua cervecera El Águila. Era un entorno donde la actividad industrial formaba parte de la vida cotidiana.

El músico utilizó una expresión particular para describirlo. "Mi barrio es un barrio muy portuario", aseguró a Diez Minutos, antes de destacar su carácter trabajador y la solidaridad entre vecinos.

Para él, crecer en aquel ambiente contribuyó a desarrollar una conciencia social que continuó defendiendo durante su carrera musical. Incluso después de alcanzar la fama, nunca dejó de sentirse vinculado a las calles donde había jugado al escondite con sus amigos.

Su infancia también estuvo marcada por la figura de su abuelo, un antiguo maestro de escuela que había trabajado como minero. El cantante recuerda que leía libros en voz alta durante el verano, con las ventanas abiertas, mientras las vecinas escuchaban desde sus casas.

En una entrevista recuperada por EL ESPAÑOL, Ramoncín relató cómo aquellas lecturas despertaron su curiosidad por la cultura y la literatura.

La ausencia de su madre

La marcha de su madre biológica, Antonia, fue uno de los acontecimientos más importantes de sus primeros años. Sin embargo, el artista ha explicado en distintas ocasiones que nunca creció sintiéndose desprotegido.

En una entrevista publicada por El País en octubre de 2020, recordó que su tía asumió un papel fundamental en su educación y que siempre tuvo claro quién era su madre biológica. También explicó que, con el tiempo, ambos retomaron el contacto.

En abril de 2026, durante una intervención en Y ahora Sonsoles, volvió a hablar de aquella etapa. Reconoció que la ausencia de su madre no le impidió disfrutar de una infancia feliz, rodeado del cariño de sus abuelos y sus tíos.

La relación entre ambos mejoró cuando fue creciendo. Aunque inicialmente le costaba comprender por qué su madre lloraba durante sus encuentros, con los años entendió mejor las circunstancias personales que habían provocado aquella separación.

El cantante también ha recordado que su madre tuvo otros siete hijos y que falleció en abril de 2020, a los 98 años.

Aquella combinación de familia, barrio y educación terminó influyendo en su trayectoria artística. En 1976 respondió a un anuncio de una banda de Vallecas que buscaba cantante y, dos años después, publicó su primer disco.

Hoy, cuando recuerda sus orígenes, continúa reivindicando el valor de aquella comunidad obrera. Una infancia diferente, pero llena de recuerdos que, según ha explicado, todavía forman parte de su identidad.