Luis Enrique (56): "Hago deporte en ayunas, y si me apetece, desayuno o me espero. He cenado hasta 6 huevos"

Mantenerse en forma no depende únicamente de pasar horas en el gimnasio o seguir una dieta estricta.

Para Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain (PSG), la clave está en mantener una rutina diaria basada en el ejercicio físico, la constancia y la atención a las propias sensaciones.

El técnico asturiano ha explicado en distintas ocasiones cómo organiza sus jornadas y cuáles son los hábitos que le permiten conservar una excelente condición física después de haber dejado atrás su etapa como futbolista profesional.

Luis Enrique, en una imagen de archivo. GTRES.

Su día comienza bastante antes que el de muchas personas. Según cuenta en el documental No teneis ni p… idea, suele levantarse entre las seis y las seis y media de la mañana. Nada más despertarse, dedica entre una hora y una hora y media a practicar deporte.

"Mi rutina es muy sencilla: me levanto muy temprano, sobre las 06:00 o 06:30 de la mañana. Lo primero que hago es hacer algo de deporte", explica. Para él, la actividad física es imprescindible: "Si no hago deporte, me falta algo. Es mi droga, mi forma de liberar adrenalina y empezar el día con energía".

Uno de los aspectos más llamativos de sus hábitos es que suele entrenar sin haber desayunado. Luis Enrique practica el ayuno intermitente y, según dice, acostumbra a pasar alrededor de 16 horas sin comer.

Sin embargo, no convierte esta práctica en una obligación diaria ni sigue un horario inamovible. "Para hacer deporte, lo hago en ayunas y, al acabar, si me apetece, desayuno o espero a la comida. Va según cómo me siento", ha contado.

Su primera ingesta del día suele ser, por tanto, el almuerzo. Esta flexibilidad también se refleja en su manera de entender la alimentación. El entrenador ha defendido en distintas ocasiones la importancia de consumir alimentos nutritivos y ha sorprendido al hablar de uno de sus productos habituales: los huevos.

"He llegado a comer seis huevos", reconoce al referirse a su alimentación. En una de las combinaciones que menciona, toma tres huevos cocidos y otros tres fritos, acompañados de patatas y ensalada.

Su filosofía deportiva no termina cuando acaba el entrenamiento matutino. Otro de los hábitos que ha compartido es procurar no permanecer sentado durante demasiado tiempo.

Precisamente, en dicho documental, muestra cómo interrumpe sus jornadas de trabajo para realizar pequeños ejercicios de movilidad. "Cada media hora hay que moverse, todos los grupos musculares", explica mientras realiza flexiones.

El entrenador es consciente de que puede pasar entre ocho y diez horas en el despacho, por lo que intenta compensar esos periodos de inactividad con movimientos sencillos y breves pausas.

La bicicleta es otra de sus grandes pasiones. Luis Enrique practica tanto ciclismo de carretera como bicicleta de montaña y ha participado en pruebas de gran exigencia, como la Titan Desert, además de completar varios retos de resistencia. También ha corrido maratones y participado en competiciones de triatlón.