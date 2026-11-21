Joaquín Sabina, 77 años: "Ya no soy tan de izquierdas, porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando"

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves ha vuelto a situar el debate ideológico en el centro de la actualidad política española.

A nueve días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los reproches entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno han vuelto a evidenciar la distancia entre los proyectos políticos que aspiran a dirigir el país.

Un contexto en el que también adquieren actualidad unas declaraciones que Joaquín Sabina pronunció hace cuatro años y en las que reconoció, sin rodeos, su desencanto con la izquierda: "Ya no soy tan de izquierdas, porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando".

Joaquín Sabina. GTRES.

El cantautor, históricamente vinculado a los movimientos progresistas y a la izquierda, hizo estas reflexiones en noviembre de 2022, durante la presentación de Sintiéndolo mucho, el documental dirigido por Fernando León de Aranoa que repasa diferentes etapas de su vida personal y profesional.

En aquel encuentro con los medios, Sabina hizo balance de los acontecimientos que habían marcado el comienzo del siglo XXI y reconoció que su visión política había cambiado con el paso del tiempo.

"Me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID. Y eso era una cosa buena", comenzó explicando. Sin embargo, su reflexión tomó rápidamente un cariz político cuando abordó el resultado de las grandes revoluciones ideológicas y sociales de las últimas décadas.

"Me acordé de que de todas las revoluciones fracasaron estrepitosamente y que la única que avanza es el feminismo y LGTBI", señaló.

"El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas", reconoció antes de pronunciar la frase que terminó convirtiéndose en uno de los titulares más comentados de aquella comparecencia: "Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando".

El distanciamiento ideológico que Sabina verbalizó entonces resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta su trayectoria. Nacido en Úbeda (Jaén) en 1949, el artista estuvo vinculado desde su juventud a los movimientos contrarios a la dictadura franquista.

Durante sus años universitarios en Granada, frecuentó ambientes relacionados con el Partido Comunista de España y participó en protestas contra el régimen, una actividad política que terminó influyendo en su salida del país.

En 1970, tras participar en el lanzamiento de un cóctel molotov contra una sucursal bancaria en Granada, abandonó España y se instaló en Londres, donde permaneció hasta 1977. Aquellos años de exilio marcaron tanto su vida como sus primeros pasos musicales.

Por eso, sus palabras de 2022 llamaron especialmente la atención. No se trataba tanto de una renuncia a todos los principios que habían marcado su juventud como de una crítica a la evolución de determinados movimientos y dirigentes que tradicionalmente habían representado a la izquierda.