Cuca Gamarra, 51 años: "En Navidad en casa de mi abuela nunca podía faltar el cordero y en la de mi tía la merluza"

Poco a poco se van acercando las Navidades. Ya podemos verlo en la música de ambiente de establecimientos, calles decoradas con luces aún todavía sin encender y comida que un mes antes compramos porque es más barata en los supermercados.

Ya se escuchan los cascabeles y el tiempo de recordar cómo eran aquellas reuniones familiares cuando cada uno de nosotros éramos pequeños. En el caso de Cuca Gamarra hay varios elementos que le teletransportan a una infancia feliz.

La política creció en el seno de una familia donde la cercanía y la confianza eran algunos de los pilares fundamentales de sus parientes. Entre juegos, primos y una niñez alejada de las tecnologías, Gamarra ha destacado en más de una ocasión la unión entre cada uno de los integrantes.

Cuca Gamarra. Cedida

Una unión que se veía más consolidada si cabe en plena Navidad. Ella misma rememora que, a diferencia de otras personas que se les hace cuesta arriba, vivía estas fechas con alegría y con ilusión.

"La Navidad es felicidad. Es una suerte tener una familia tan amplia con tantos primos", expresó en una entrevista para Thais Villas en El Intermedio.

El menú familiar

Además de la familia, la del Partido Popular recuerda con cariño varias recetas familiares. En la familia de su madre siempre se acuerda de un plato por excelencia que se hace en muchos hogares españoles: el cordero.

"Hay cosas que siempre tienen que estar. Si se trata de la familia de mi madre el cordero nunca podía faltar, mi abuela lo hacía espectacular. Pensar en la Navidad es mi abuela Concha y el cordero", añora de ese tiempo.

Con estas declaraciones Gamarra hace un viaje tanto sensorial como nostálgico y tan solo a través de una comida. Es bonito cómo ciertos alimentos o acciones se convierten en tradiciones que luego, en el futuro, se convierten en recuerdos.

La abogada no solo contaba con carne cuando se realizaban esas reuniones familiares por Navidad, sino que también tenía la suerte de degustar pescado en casa de su tía. "Mi tía Consuelo hacía una merluza estupenda", admitió en la entrevista.

Cuca Gamarra Partido Popular

Y con la mesa llena de comida, la Navidad también es símbolo de ilusión y regalos. Cuca era más de escribir a los Reyes Magos que a Papá Noel.

"Escribía siempre a los Reyes Magos. Me acuerdo con mucha ilusión de cuando me regalaron mis primeros patines de cuatro ruedas. En aquellos momentos yo quería mis patines. En aquellos tiempos eran un poco metálicos", menciona en laSexta.

Con todo esto, Cuca Gamarra fue una niña que creció rodeada de una familia en La Rioja que vivían la Navidad con alegría compartida, unión familiar y generosidad.