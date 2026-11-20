Pilar Rubio, 48 años: "Ceno un caldo de huesos, batata, vegetales y pollo. Las ensaladas por la noche no son malas"

La llegada del frío invita a recuperar los platos de cuchara, desde las sopas tradicionales hasta los caldos caseros.

Una costumbre que también forma parte de la alimentación de Pilar Rubio, de 48 años, quien ha encontrado en una receta a base de huesos, verduras y pollo una de sus opciones favoritas para terminar el día.

La presentadora madrileña, conocida por su afición al ejercicio físico y al entrenamiento de fuerza, suele compartir en redes sociales algunos detalles de su alimentación.

Entre sus propuestas destaca una cena que combina caldo de huesos, batata, vegetales y pollo, ingredientes habituales que permiten preparar un plato caliente y completo.

En un vídeo publicado en septiembre de 2026, Rubio mostró qué come a lo largo de una jornada y explicó: "Y de cena, un caldito de huesos, batata, vegetales y pollo. Por arriba le pongo un poco de levadura nutricional". La combinación reúne alimentos que aportan proteínas, hidratos de carbono, fibra y diferentes micronutrientes.

Lo prepara en casa

El ingrediente protagonista de esta cena es el caldo de huesos, una preparación que la presentadora acostumbra a cocinar en grandes cantidades para tenerla disponible durante varios días.

Según explicó en una publicación recogida por Telecinco en octubre de 2026, utiliza huesos de ternera con tuétano, articulaciones, carcasas de pollo y, en ocasiones, una punta de jamón o manitas de cerdo. También incorpora zanahoria, puerro, cebolla, apio, ajo y laurel.

Primero hornea los huesos y las verduras para intensificar su sabor. Después los introduce en una olla con agua, vinagre de manzana y especias, y deja que todo se cocine a fuego lento durante aproximadamente nueve horas.

El resultado es un caldo que puede contener gelatina y aminoácidos procedentes de los tejidos animales. Sin embargo, aunque suele promocionarse por sus supuestos beneficios para las articulaciones y la piel, no existen pruebas clínicas sólidas de que beberlo produzca por sí solo esos efectos.

De hecho, un estudio publicado en Food & Nutrition Research analizó la composición mineral de distintos caldos de huesos y encontró que sus aportaciones de calcio y magnesio eran relativamente bajas.

Por tanto, no deben considerarse una fuente especialmente importante de estos minerales.

La batata, por su parte, aporta hidratos de carbono, fibra y betacaroteno, mientras que el pollo proporciona proteínas de alto valor biológico. Las verduras completan la preparación con otros nutrientes.

¿Es malo cenar ensalada?

Aunque Rubio apuesta en ocasiones por los caldos y las verduras cocinadas, su nutricionista, Elisa Blázquez, también ha desmontado una creencia habitual: que comer ensalada por la noche sea perjudicial.

En una explicación recogida por AS y Women's Health, la especialista señaló que el problema no está en las verduras crudas, sino en preparar ensaladas excesivamente copiosas, con numerosos ingredientes y salsas.

De hecho, Blázquez recomienda adaptar las cenas a las necesidades individuales y propone alternativas como tacos de cogollos con gambas y verduras o crepes de espinacas con huevo y queso cottage.

Desde el punto de vista nutricional, tampoco existe una razón general para evitar las ensaladas por la noche. Lo importante es la composición global de la dieta, las cantidades y la tolerancia digestiva de cada persona.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir hortalizas a diario, aumentar la presencia de alimentos vegetales y combinar distintas fuentes de proteínas en una alimentación variada.

Así, tanto una ensalada bien preparada como el caldo con batata, verduras y pollo de Pilar Rubio pueden formar parte de una cena equilibrada, sin necesidad de atribuir propiedades extraordinarias a ninguno de estos platos.