Petra Martínez, 82 años: "Me asusta que la gente joven piense que con Franco se vivía mejor. A mi padre le encerraron"

Hablar de Petra Martínez es hacerlo de una de las intérpretes más queridas, respetadas y longevas de la escena española. Con más de seis décadas de trayectoria entre teatro, cine y televisión, la actriz continúa demostrando a sus 82 años que la energía y las ganas de seguir trabajando no entienden de edad.

Sin embargo, mucho antes de alcanzar el éxito, la artista creció en el seno de una familia marcada por la posguerra y el compromiso político de su padre.

La menor de siete hermanos, nació en Linares, Jaén, a causa del destierro de su padre tras haber luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil.

Petra Martínez en 'La que se avecina'. LQSA

A finales ya de la guerra, la familia tuvo que salir de España a pie cruzando la frontera para llegar a Francia. Su padre pudo huir a Rusia o México, pero quiso volver al país engañado por la promesa de Franco: todos los que no hayan cometido delitos de sangre, no les pasará nada.

La realidad fue todo lo contrario, le encerraron en un campo de concentración en la ciudad de Bilbao. "Volvió y lo encerraron en un campo de concentración improvisado en la Tabacalera de Bilbao", recuerda en una entrevista para El País.

Afortunadamente, su madre consiguió que saliera de ahí. "Mi madre consiguió que le hicieran un juicio y salió en libertad, pero sin poder subir de escalafón y desterrado a Linares, donde nací yo. Pudo volver a Madrid después", expresó aliviada.

Con tan solo tres años, se trasladaron a la Colonia del Retiro en Madrid. Durante su infancia, la tildaban de roja "¿Sabes que yo creía que me estaban diciendo en realidad piel roja? O sea como que pertenecía al pueblo de los pieles rojas, como los apaches", comentó entre risas.

Petra Martínez, en 'El Hormiguero'. Atresmedia

En plena adolescencia, con 16 años, tuvo que marcharse a Londres por decisión de su madre para que aprendiera inglés. Para ella fue un choque cultural, mientras que en España reinaba la censura y el miedo político, en Inglaterra vivían en libertad.

"Vi cómo la gente se besaba en la boca ¡en plena calle! Para mí lo normal era lo que veía en Madrid y aquí eso no se veía ni en las películas porque la censura cortaba esas escenas", recuerda.

Con esta vivencia reflexionó sobre que actualmente la gente piense que con Franco se vivía mejor. "Me asusta que haya gente joven que piense que antes, con Franco, se vivía mejor. En absoluto".

Pese a que ella no vivió la peor etapa de la dictadura, sí que sintió esa represión. "Y eso que yo ni siquiera viví la peor etapa de la dictadura porque nací en el 44 y hasta casi la adolescencia no tienes conciencia de lo que ocurre".

Fernando Tejero, Luis Merlo, Loles León y Petra Martínez en 'La que se avecina'. LQSA

Y por lo que le contó su familia ella sabe perfectamente lo que fue. "Aunque en los 60 empezó a llamársela 'dictablanda', sé por mi familia lo que fue la dictadura, el exilio y la cárcel", expresó en un debate tras la proyección del documental Cultura en resistencia en el Festival Cine por Mujeres.

Por ello, Petra no entiende cómo, en la actualidad, mucha gente reclama que vuelven aquellos tiempos...