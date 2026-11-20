Manuela Carmena, 82 años: "No ceno mucho, solo queso con membrillo y vino blanco. No me gusta estar llena por la noche"

Manuela Carmena ha sido una de las figuras más famosas de nuestro país. La política gobernó la ciudad de Madrid durante cuatro años, exactamente desde junio de 2015 hasta junio de 2019.

A sus 82 años, mantiene un aspecto físico saludable y con plena autonomía física en los que la alimentación juega un papel muy importante.

Aunque no sigue una dieta estricta ni restrictiva, Carmena defiende la comida hecha en casa como pilar de bienestar y convivencia.

Manuela Carmena Oscar Gonzalez Gtres

Esta preferencia por la comida casera en vez de la preparada le viene influida directamente desde su infancia. Su madre le deleitaba a ella y a sus hermanas y padre cada día con una creación nueva.

"Mi madre era fantástica en la cocina. Era muy creativa y hacía lo imposible por no hacer lo mismo todos los días", expresó en una entrevista para Canal Cocina.

Uno de los alimentos que recuerda con cariño es el pan que elaboraba su madre en casa, algo que todavía recuerda y que sigue cocinando en casa.

Dentro de sus recetas estrella reconoce que le encanta cocinar el pollo al curry acompañado de arroz y las magdalenas caseras elaboradas con mantequilla.

También suele preparar platos tradicionales y prácticos como pavo en escabeche o queso fresco casero. Eso sí, siempre prestando atención a la calidad de los productos que compramos.

Manuela Carmena es una mujer que en su día a día prioriza desayunos completos compuestos de fruta, lácteos y cereales. La política sabe perfectamente que es la comida más importante del día.

Los especialistas en nutrición recomiendan evitar la bollería, los cereales azucarados, priorizando combinaciones que aporten saciedad prolongada. Ella misma dice que comer debe ser un placer y eso lo consigue intentando innovar en la cocina.

"Soy más de desayuno y de comida, no ceno mucho, no me gusta la sensación de estar llena de noche", desveló para una entrevista en El País Semanal.

Las cenas podría decirse para ella que son a lo que menos les da importancia. Es partidaria de una cena ligera, sencilla y de poca cantidad. "Tomaría un queso con membrillo y quizás un vino blanco", comentó sobre lo que tomaría en su última cena.

Con todo esto, Manuela Carmena entiende la comida como algo mucho más profundo que una necesidad física. Para ella, comer es una forma de disfrutar de la vida, cuidar de uno mismo, relacionarse con los demás y compartir momentos.