Feijóo (65), sobre su infancia: "En mi casa enchufaban la calefacción un par de horas. Y el agua caliente se acababa pronto"

La infancia de Alberto Núñez Feijóo transcurrió lejos de las comodidades que hoy se consideran habituales en cualquier hogar.

Nacido en 1961, el presidente del Partido Popular creció en Os Peares, una pequeña localidad gallega de 300 habitantes, en una época en la que la vida en el entorno rural estaba marcada por una mayor austeridad.

"En mi casa enchufaban la calefacción un par de horas. Y el agua caliente se acababa enseguida", recordó en una entrevista publicada en El Mundo al hablar de las condiciones en las que vivía su familia.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE.

La calefacción y el agua no eran las únicas limitaciones. Feijóo ya había explicado en otras intervenciones públicas que, al no disponer apenas de agua corriente, tampoco tenían lavadora.

"Las neveras tampoco habían llegado a casa", contó durante el III Congreso Internacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, celebrado en diciembre de 2022.

La familia, además, tenía un teléfono conectado a una centralita, por lo que necesitaban recurrir a una telefonista para poder comunicarse con otros vecinos.

Su infancia transcurrió en un entorno eminentemente rural. En casa había gallinas, cerdos, conejos y colmenas. Feijóo también recuerda la matanza del cerdo, que se realizaba una vez al año y se convertía en una celebración familiar.

El entorno familiar tuvo un papel fundamental en aquellos primeros años. Su abuela paterna, Eladia, tenía una tienda de ultramarinos en Os Peares, un establecimiento en el que también colaboraba su madre, Sira.

El pequeño Alberto ayudaba en el negocio familiar, donde aprendió algunas tareas relacionadas con la venta y la contabilidad. Su padre, Saturnino, trabajaba en las obras hidroeléctricas de la zona.

Sin embargo, aquella etapa terminó antes de lo habitual. El mismo día que cumplió 10 años, Feijóo abandonó su pueblo para trasladarse a León, donde ingresó como interno en el colegio Maristas Champagnat.

La separación de su familia y de su entorno fue un cambio importante para él, que pasó de vivir en una pequeña aldea a compartir dormitorio con decenas de estudiantes.