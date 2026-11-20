Ana Rosa Quintana fulmina a Sánchez: "El autodenominado perro se ha convertido en un lindo gatito triste y marrón"

No se habla de otra cosa después de que ayer se produjera el primer debate después de dos años entre Feijóo y Sánchez. Y no es para menos, el cara a cara que tuvo lugar este jueves, 19 de noviembre, sumó una audiencia media de más de 10 millones de espectadores (10.152.00).

Estos datos significan que registró un 70,8% de cuota de pantalla y consiguió unos 15.980.000 espectadores. A ello se suma todas las reacciones y opiniones que están surgiendo en numerosos medios de comunicación desde primera hora de la mañana.

Una de ellas ha sido Ana Rosa Quintana que, a través de su editorial en El programa de Ana Rosa, ha comenzado con una fuerte valoración ante la postura que adoptó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo Eduardo Parra Europa Press

Durante casi tres minutos Quintana se ha encargado de diseccionar minuciosamente el comportamiento de ambos dirigentes políticos durante el debate.

Sorprendida, la comunicadora ha mostrado plenamente su preocupación ante lo que miles de españoles vieron en sus televisiones: no ha reconocido en ningún momento la actitud que tomó Pedro Sánchez.

"Estoy muy preocupada. ¿Quién era ese señor triste vestido de vendedor de enciclopedias que ayer se hizo pasar por Sánchez?", ha iniciado con esta pregunta llena de ironía su programa.

Precisamente desde el primer momento la de Telecinco ha optado por denominarle como un gato triste y perdido, en comparación con aquella gente que le llama "Perro Sánchez". Es más, él mismo se autodetermina así.

Ana Rosa Quintana. Mediaset

"El que se autodenomina perro se convirtió en un lindo gatito triste y marrón, que parecía buscar un millón de amigos", afirma.

Ana Rosa también ha objetado sobre la vestimenta elegida, algo muy importante en la comunicación política no verbal y que llamó la atención desde el primer momento que los dos dirigentes pusieron un pie en la Academia de Televisión.

Ana Rosa: "¿Quién era ese señor triste vestido de vendedor de enciclopedias que ayer se hizo pasar por Sánchez? El que se autodenomina perro se convirtió en un lindo gatito, triste y marrón, que parecía buscar un millón de amigos". #sánchez #anarosa #feijóo https://t.co/zyPqVbIRuw — El programa de AR (@programadear) November 20, 2026

Para ella, el color del traje de Sánchez fue en honor a la actitud que tomó en el cara a cara: un topo.

"El presidente hizo honor al color de su traje, color topo, y se comió un marrón frente a un líder de la oposición que salió desde el principio a portagallola, preguntando por Puigdemont y enumerando los escándalos del Gobierno".

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el plató del debate 'cara a cara' de las elecciones generales. Eduardo Parra / Europa Press.

Desde Moncloa dicen que la estrategia era imitar al Obama del 2008 para "dejar como radical a su contrincante". Algo que Quintana valora como un fracaso. "Las estrategias son como los chistes. Si los explicas es que no se han entendido".

"Fue una estrategia fallida. Todos conocemos a Sánchez y no era ese señor, ¿a quién pretendían engañar? Si todas las semanas vemos su estilo macarra en el Congreso, no era necesario convertir a un killer en Candy Candy", asevera.

Además, la periodista tuvo la sensación de que en todo momento estuvo actuando. "El presidente estuvo a tres temblores de ojitos de echar una lagrimita. No cuela, estaba actuando".

En el editorial Quintana concluye con algunos adjetivos aplastantes hacia el presidente del Gobierno. Ana Rosa ha hablado del candidato como "knockeado", "acorralado por el bruxismo", "contra las cuerdas", "cansado", "desganado", "abatido", "apático".

Sánchez y Feijóo, durante el cara a cara. E. E.

En definitiva, "con ganas de irse de allí corriendo como en Paiporta", sentencia.

Todo esto a diferencia de Feijóo, que le vio en una postura con alta superioridad. "El líder del PP sometió al presidente a un interrogatorio al que le obligó a pedir perdón 3 veces, hasta llegó a dejarlo en silencio".

Ana Rosa ha terminado diciendo "vamos, que la Peter ya no lo peta". Una valoración de tres minutos que deja muy claro hacia qué lado en el próximo debate a cuatro que se producirá la semana que viene.