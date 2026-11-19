El refugio de Manuela Carmena y su marido en Madrid: chalé de 141 m2 sobre una parcela con jardín privado de 117 m2

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, ha encontrado en su vivienda de la capital un espacio donde disfrutar de una vida alejada de las exigencias del Ayuntamiento.

Allí comparte su día a día con su marido, el arquitecto Eduardo Leira, entre libros, recuerdos familiares y una de sus grandes aficiones: la jardinería.

La propiedad se encuentra en el norte de Madrid, en el entorno del Parque Conde de Orgaz y Arturo Soria. Según la información publicada por elEconomista y Libre Mercado, el chalé cuenta con 141 metros cuadrados construidos y un terreno de 117 metros cuadrados que incluye un jardín privado.

Lejos de los grandes espacios que suelen asociarse a las residencias de algunas personalidades políticas, la casa destaca por su carácter familiar.

En ella, Carmena ha conservado un rincón dedicado a las plantas y un despacho que comparte con su marido, además de numerosos objetos que recuerdan su trayectoria profesional.

Así es el chalé en Madrid

De acuerdo con los datos inmobiliarios publicados en 2015, la vivienda se distribuye en tres niveles de 47 metros cuadrados cada uno: un semisótano, una planta baja y una primera planta. En total, suman los 141 metros cuadrados construidos.

El exterior es otro de sus elementos característicos. La parcela de 117 metros cuadrados incluye un jardín que permite disfrutar de las plantas sin salir de casa. Esta superficie corresponde al terreno indicado en las informaciones originales, no necesariamente a 117 metros cuadrados exclusivamente ajardinados.

En julio de 2019, poco después de abandonar la Alcaldía, Carmena abrió las puertas de su vivienda a El País. El periódico describió una casa de dimensiones contenidas, con un pequeño jardín en el que crecían hortensias y azaleas.

La afición de la exalcaldesa por las plantas ha seguido presente con el paso de los años. En marzo de 2025 volvió a recibir a periodistas del mismo diario en su domicilio, donde mostró sus azaleas mientras conversaba sobre sus memorias y su trayectoria política.

Un despacho compartido

En junio de 2025, la revista Vanity Fair también visitó la vivienda y ofreció nuevos detalles sobre sus espacios interiores.

Uno de los más personales es el despacho que Carmena comparte con Eduardo Leira. Sus estanterías reúnen libros, premios, fotografías familiares y recuerdos de una vida dedicada a la justicia, la arquitectura y la política.

La cocina ocupa igualmente un lugar destacado. Allí continúa preparando sus conocidas magdalenas, una costumbre que adquirió cierta popularidad durante sus años al frente del Ayuntamiento de Madrid.

La publicación también describió un pequeño patio en el que disfruta de la jardinería y una cocina con una zona de comedor donde puede sentarse a leer mientras prepara la comida.

La vivienda forma parte de un patrimonio inmobiliario que adquirió notoriedad durante su etapa política. En su declaración de bienes de 2015, Carmena comunicó que era propietaria de una vivienda en Madrid y otra en la zona segoviana de El Espinar.

Según los datos difundidos entonces por Servimedia, los valores catastrales declarados de ambos inmuebles eran de 258.506,99 y 131.604,10 euros, respectivamente. Estas cantidades corresponden a aquella declaración y no representan su valor actual de mercado.

Unos metros cuadrados que permiten conocer una faceta más cotidiana de Carmena: la de una mujer que sigue vinculada a sus proyectos sociales y culturales, pero que también encuentra tiempo para disfrutar de su casa, sus libros y sus plantas.