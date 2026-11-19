Miguel Ríos, 82 años: "Pagar impuestos es ser patriota, es justo que me quiten el 52% si yo gano al año un pastón"

A sus 82 años, Miguel Ríos sigue siendo uno de los grandes referentes de la música en España. Con una trayectoria de más de seis décadas en activo, el cantante sigue influyendo tanto en el rock como con su compromiso político.

Se define ideológicamente en la izquierda moderada y el humanismo y ha mostrado históricamente cercanía con la socialdemocracia, aunque sin militancia partidista.

Son muchas las veces que se ha pronunciado públicamente sobre varios temas que están a la orden del día. Recientemente ha opinado sobre los impuestos de este país.

Miguel Ríos en concierto. Shutterstock

"Pagar impuestos, al contrario de lo que está diciendo tanto la nueva política, es la ciudadanía. Es lo que te permite ser un patriota", expresó en una entrevista en El Objetivo en laSexta.

Para él pagar impuestos es la verdadera forma de ser patriota y un deber de justicia social para sostener el bienestar colectivo.

Desde que nació, Ríos tuvo mucha conciencia de clase. Sin embargo, cuando se produjo su salto a la fama mundial gracias al éxito masivo de El himno de la alegría no abandonó aquellos pensamientos de pequeño

"Una de las enseñanzas que me dio El himno de la alegría es que no quería ser el más rico del cementerio", reveló en una entrevista para Salvados.

Sánchez con Miguel Ríos. EFE

La fama para ese "tío de la calle", según él se define, no le nubló la vista. Asegura que la gente que se comenzó a acercar a él cuando empezó a ser famoso "tenía más reparo a que yo le parara los pies a que metérmela doblada".

No quiso convertirse en algo que no era, ni fingir lo que nunca sería. El artista siempre ha subrayado en múltiples ocasiones la fidelidad a sus raíces obreras. "No quería vivir en una casa mejor de la que tenía. No he tenido nunca sueños de grandeza", admitió.

Mantener un estilo de vida sin ostentación funciona para él como una ancla ética que evita la desconexión de la realidad. "Yo tengo muy presente el estrato social del que he salido y no me ha gustado mucho separarme de ese estatus", afirma.

Esto de no querer tener el mismo ritmo de vida le viene desde su infancia. "Desde muy pequeño me di cuenta de que estaba incómodo con los ricos".

Sumado a esto, asegura que no quiere ser como ellos porque "si un tío tiene mucho es porque otro tiene muy poco".

Su discurso está muy vinculado a sus actos. "Me parece que es justo que si yo gano en un año un pastón, me quiten el 52% o el 55%, que llegamos a pagar. Tiene que haber carreteras y tiene que haber hospitales", asegura firmemente.