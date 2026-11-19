Miguel Ángel Silvestre, 44 años: "Me gusta cenar y desayunar espaguetis, es bastante común en mí. Hago ejercicio desde los 3 años"

El desayuno suele asociarse con alimentos como las tostadas, los cereales, la fruta o los huevos. Sin embargo, hay quienes prefieren empezar el día con platos que normalmente se reservan para la comida o la cena.

Es el caso de Miguel Ángel Silvestre, de 44 años, que ha reconocido que una de sus costumbres más habituales es desayunar espaguetis.

El actor castellonense, conocido por sus papeles en Sin tetas no hay paraíso, Velvet y Sense8, mantiene una estrecha relación con el deporte desde la infancia. A pesar de la disciplina que exige su entrenamiento, no renuncia a disfrutar de sus alimentos favoritos y considera la pasta uno de sus grandes placeres gastronómicos.

Durante una visita a El Hormiguero para presentar la película La fiera, Silvestre explicó que acostumbra a cocinar por la noche y aprovechar lo que sobra para el desayuno siguiente. "Me gusta cenar y desayunar espaguetis, es bastante común en mí", reconoció, según recogió La Vanguardia. Una costumbre que, aunque pueda resultar sorprendente, no es necesariamente incompatible con una alimentación equilibrada.

Por qué desayuna espaguetis

El intérprete explicó que su afición a la pasta comenzó mucho antes de alcanzar la fama. A los 13 años vivía en una residencia de tenis y tuvo que aprender a preparar sus propias comidas, una experiencia que le permitió familiarizarse con la cocina.

Desde entonces, los espaguetis se han convertido en uno de sus platos preferidos. Tanto es así que no necesita esperar hasta el mediodía para disfrutarlos: cuando prepara pasta para cenar y queda una ración, suele aprovecharla a la mañana siguiente.

Su predilección incluye los espaguetis a la boloñesa, aunque también disfruta de otras recetas tradicionales, como la paella valenciana que preparaba su familia los domingos.

Desde el punto de vista nutricional, desayunar pasta no tiene por qué ser perjudicial. Los espaguetis aportan principalmente hidratos de carbono, que el organismo transforma en glucosa y utiliza como fuente de energía, además de contribuir a reponer las reservas de glucógeno muscular.

Un documento de consenso de la Sociedad Española de Nutrición, publicado en 2025, destaca la importancia de adaptar el consumo de hidratos de carbono a la intensidad y duración del ejercicio físico. Esto resulta especialmente relevante para quienes realizan entrenamientos frecuentes.

No obstante, la pasta por sí sola no constituye necesariamente un desayuno completo. Combinarla con verduras, aceite de oliva y alimentos ricos en proteínas puede mejorar el equilibrio nutricional del plato.

Además, si se aprovechan espaguetis cocinados la noche anterior, es fundamental conservarlos correctamente. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda refrigerar las sobras antes de que transcurran dos horas desde su preparación y calentarlas adecuadamente antes de consumirlas.

Lo practica desde los 3 años

La actividad física es otro de los pilares de su estilo de vida. En una entrevista concedida a GQ en 2021, Silvestre recordó que comenzó a practicar deporte siendo muy pequeño, influido por su padre, quien llegó a obtener el título de profesor de tenis.

En aquella conversación explicó que su rutina habitual incluía seis sesiones semanales: tres días de ejercicios cardiovasculares de una hora y otros tres de entrenamiento con pesas durante 45 minutos. Entre sus actividades favoritas mencionó el boxeo, la elíptica y subir escaleras.

Esta combinación coincide con las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

Así, aunque desayunar espaguetis pueda parecer una costumbre poco convencional, la elección de este alimento no determina por sí sola la calidad de una dieta. Lo importante es el conjunto de alimentos consumidos, las cantidades y las necesidades individuales.