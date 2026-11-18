El restaurante donde para a comer Mario Vaquerizo en Madrid: una taberna tradicional en Chueca fundada en 1941

A sus 52 años, Mario Vaquerizo sabe perfectamente lo que significa disfrutar de la buena vida. El cantante presume de "estar mejor que nunca" en base a una rutina muy disciplinada.

El líder de las Nancys Rubias se cuida con horarios de madrugón, gimnasio diario y una alimentación muy controlada.

"Me levanto a las seis y media y, antes de ir al gimnasio, tomo un café doble muy cargado con una gota de leche. Un zumo de naranja y una loncha de pavo", afirmó en una entrevista en XL Semanal.

Mario Vaquerizo. Europa Press

Vaquerizo es consciente de que el desayuno es la comida más importante del día. Sin embargo, cuando llega la hora de la comida también disfruta infinitamente de la cocina española.

"Yo vuelvo del gimnasio, me ducho y lo primero que hago a las 12 de la mañana es tomarme una cerveza con un aperitivo", explicó el artista en una entrevista en Metrópoli.

Tras el aperitivo, Mario Vaquerizo tiene sus restaurantes favoritos de la capital. Su favorito se ubica en uno de los barrios más madrileños y famosos de Madrid: Chueca.

"Frecuento mucho el restaurante Casa Salvador, que tiene una comida casera exquisita", confesó en una entrevista para ¡Hola!

Esta histórica taberna y restaurante de cocina tradicional madrileña fue fundada en 1941 por Salvador Blázquez y conserva una decoración clásica con temática taurina, manteles de cuadros y fotografías dedicadas que dan testimonio de sus décadas de historia.

A lo largo del siglo XX fue punto de encuentro habitual de toreros como Luis Miguel Dominguín, escritores como Ernest Hemingway y estrellas de Hollywood como Ava Gardner o Charlton Heston.

Su carta se centra en la cocina casera española y los platos típicos de Madrid, recomendada por guías como la Guía Repsol.

Entre sus platos más conocidos destacan rabo de toro estofado, callos a la madrileña, merluza rebozada y postres caseros.

Mario Vaquerizo Gtres

Para Mario Vaquerizo su plato favorito son los callos, una comida de guisos de casquería elaborados a fuego lento con tripas, morro y pata de ternera acompañados de embutidos.

El gasto medio por persona se sitúa entre 25 euros y 40 euros si se come a la carta, pero también existe la idea del menú de la casa por 25 euros.

De esta forma, Mario Vaquerizo ha encontrado una fórmula muy personal de vivir con plenitud la vida, porque uno de los mayores placeres está en gozar de un buen producto y deleitar a tu paladar.