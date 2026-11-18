El refugio de Belén Esteban y Miguel Marcos en Madrid: un chalé de 273 m2 y 4 plantas en un municipio de 27.000 habitantes

Belén Esteban y Miguel Marcos son una de las parejas más famosas de la prensa del corazón. Desde que se dieron el "sí quiero" en 2019, ambos han consolidado una relación que, pese a la constante atención mediática, han procurado mantener alejada de los focos.

Aunque Belén Esteban es uno de los rostros más populares de la televisión española, su día a día transcurre con bastante normalidad en Paracuellos del Jarama.

Este municipio madrileño de aproximadamente 27.000 habitantes se ha convertido en su refugio y nido de amor desde hace muchos años. Allí es una vecina más y es normal que sus residentes se la puedan encontrar en el súper comprando o dando una vuelta.

Belén Esteban y Miguel Marcos. Cedida

Ubicado a escasos 30 kilómetros de la capital, la princesa del pueblo y su marido cuentan con un chalet adosado de 273 metros cuadrados dentro de una parcela que ronda los 400 y que dispone de jardín y piscina.

En muchas ocasiones Esteban ha enseñado la decoración de su casa. Uno de sus sitios que se convirtió en un plató de televisión fue su cocina, con muebles de color rosa. Desde ahí la colaboradora de Sálvame conectaba en directo para elaborar sus mejores recetas.

De estilo moderno y funcional, la casa cuenta con cuatro plantas en las que se distribuyen tres habitaciones, cuatro baños, salón y una cocina.

En el resto de las estancias predominan los tonos neutros y claros. Tampoco faltan los recuerdos, tanto de la familia como de su carrera profesional.

Dentro de su jardín privado, cuenta con un porche cubierto con zona de chill-out, piscina privada y jacuzzi portátil.

Prácticamente toda la vivienda cuenta con muchísima luz, sobre todo el salón, gracias al enorme ventanal que tiene con vistas al jardín.

Más allá de sus viajes a Benidorm para visitar a su madre, Belén Esteban tiene en su casa como un refugio para desconectar de su trabajo y realizar reuniones con sus amigos.

Además, su portal muchas veces se ha convertido en un plató de televisión improvisado. Normalmente los periodistas y reporteros la esperan en la puerta para que dé su opinión sobre ciertos temas que la incumben.

Belén Esteban en 'Sálvame'. Captura Telecinco

Belén Esteban vive en una de las zonas más exclusivas de Paracuellos del Jarama, Miramadrid, donde los chalets pueden estar ahora tasados en torno al millón de euros.

Con todo esto, Belén Esteban ha construido con su pareja un gran hogar lleno de amor y paz muy cerca de la capital.