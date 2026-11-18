Antonio Banderas, 66 años: "En mi primer año viví en Madrid en nueve pensiones distintas, me echaban porque no pagaba"

Sin dinero, con dificultades para encontrar alojamiento y alimentándose prácticamente a base de patatas, así fueron los comienzos de Antonio Banderas.

Mucho antes de convertirse en uno de los actores españoles con mayor proyección internacional, el malagueño tuvo que enfrentarse a una etapa marcada por las dificultades económicas y la incertidumbre.

Llegó a Madrid con apenas 18 años dispuesto a abrirse camino en el mundo de la interpretación, pero sus primeros pasos estuvieron muy lejos del éxito que alcanzaría décadas después.

Antonio Banderas. GTRES.

El actor ha recordado en distintas ocasiones las dificultades que atravesó durante su primer año en la capital. Una situación que llegó a ser tan complicada que tuvo que cambiar de alojamiento hasta en nueve ocasiones.

"En mi primer año viví en Madrid en nueve pensiones distintas, me iban echando de cada una de ellas porque no pagaba", explicó el actor en El Hormiguero hace unos meses al recordar aquella época.

La falta de dinero condicionaba su día a día. Banderas llegó incluso a buscar monedas por el suelo y tenía que ingeniárselas para alimentarse con los escasos recursos de los que disponía.

Las patatas se convirtieron en la base de su dieta, hasta el punto de que decidió comprarse un libro de cocina para aprender distintas formas de prepararlas y no comerlas siempre igual.

En aquellos meses también encontró pequeños gestos de solidaridad que le ayudaron a seguir adelante. El actor entabló amistad con un trabajador de la cafetería del Teatro María Guerrero, que cada noche le daba un bocadillo de jamón y queso y una cerveza. Un detalle que, dadas sus circunstancias, suponía una ayuda importante.

La situación llegó a ser tan difícil que Banderas se planteó abandonar su sueño y regresar a Málaga. De hecho, llegó a comprar un billete para volver a su ciudad natal. Sin embargo, un encuentro fortuito terminó cambiando sus planes.

Al salir de un bar se cruzó con Alicia Moreno, hija de la actriz Núria Espert y vinculada al Teatro María Guerrero. El joven intérprete decidió acercarse a ella, presentarse y preguntarle cómo podía conseguir una oportunidad para trabajar en el teatro.

Poco después recibió una llamada del Centro Dramático Nacional para realizar una prueba. Tras superar las audiciones, consiguió un papel en La hija del aire, una obra protagonizada por Núria Espert.

Entre quienes acudieron a una de aquellas representaciones se encontraba Pedro Almodóvar. El director manchego se fijó en el joven actor y comenzó así una relación profesional que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Juntos trabajaron en películas como Laberinto de pasiones, Matador y ¡Átame!, títulos que contribuyeron a consolidar su popularidad y abrirle las puertas del cine internacional.