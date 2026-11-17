El refugio donde paran a comer Feijóo y Ayuso en Madrid: taberna tradicional y cocido en pleno barrio de Salamanca

Como para todo en esta vida, se necesita buscar un equilibrio en todos los aspectos. El Partido Popular lo ha conseguido perfectamente con dos de sus políticos más famosos del país.

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso protagonizan la actualidad política española cada uno con un estilo completamente diferente. La presidenta de la Comunidad de Madrid es conocida por su estilo directo, mientras que el presidente del PP es más conocido por su experiencia.

Aunque sean dos personas completamente diferentes, en cuanto a enfoque reman en la misma dirección. Muchas de las decisiones de su partido las deciden en reuniones y en la sede, aunque también en restaurantes con un tono distendido.

Feijóo y Ayuso. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

El ejemplo de ello está en su refugio gastronómico, un restaurante en el que compartieron mesa y mantel en pleno centro de Madrid.

Hablamos de la taberna Casa Maravillas, una reunión informal donde estuvieron más de tres horas y compartieron una comida. La taberna actual abrió en 2009, pero ocupa el espacio de la antigua e histórica Casa Puebla, fundada alrededor de 1900.

Disfrutaron de un menú compuesto de ensaladilla rusa, tomate aliñado, piparras y bola de cocido. De postre probaron una torrija de la casa y todo ello acompañado por "un buen vino de Madrid".

El local, ubicado en plena calle Jorge Juan, conserva la fachada clásica de las tabernas madrileñas de época y su vocación de casa de comidas tradicional.

Casa Maravillas es famosa principalmente por servir uno de los cocidos madrileños más preciados de la ciudad, además de mantener vivo el recetario castizo de cuchara dentro de un local histórico que lleva más de un siglo dedicado a la hostelería.

Su cocido es el plato estrella por el que acude la gran mayoría de su clientela. Lo sirven todos los días del año y cuenta con varios reconocimientos en la Ruta del Cocido madrileño, incluyendo premios al Mejor Cocido Tradicional y al Mejor vuelco de carnes y Embutidos.

También ofrece su "bola del tercer vuelco" en formato tapa para poner en barra.

Más allá del cocido, tiene fama por mantener recetas clásicas de casquería y guisos lentos difíciles de encontrar, como la tortilla isabelina rellena de callos, los caracoles camperos, la sangre encebollada, el rabo de toro estofado y el vermut de grifo.

Es en este refugio gastronómico donde los dos dirigentes caminan en sintonía hacia un mismo lugar, que Feijóo consiga ganar las elecciones el próximo 29-N.