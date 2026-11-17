María del Monte, 64 años: "De la cocina gallega me gusta todo. Los mejillones me vuelven loca y las zamburiñas también"

La gastronomía gallega tiene entre sus grandes protagonistas a los productos del mar. Los mejillones, las zamburiñas y otros mariscos forman parte de una tradición culinaria que ha conquistado a numerosos rostros conocidos, entre ellos María del Monte, quien nunca ha ocultado su debilidad por los sabores del norte de España.

La cantante sevillana, de 64 años, mantiene desde hace décadas una relación especial con Galicia, una comunidad a la que ha viajado numerosas veces por motivos profesionales y personales.

Tanto le gusta que ha llegado a reconocer que, si no viviera en Sevilla, elegiría Galicia como lugar de residencia.

En una entrevista concedida a la revista Anduriña, del Lar Gallego de Sevilla, la artista habló de sus preferencias gastronómicas y confesó: "De la cocina gallega me gusta todo, es sencillamente de lujo porque hay una excelente materia prima". Entre todos sus productos favoritos, destacó especialmente dos: los mejillones y las zamburiñas.

Mejillones y Zamburiñas

La intérprete de Cántame no necesita grandes elaboraciones para disfrutar de la gastronomía gallega.

De hecho, una de sus costumbres favoritas cuando visita la comunidad consiste en acercarse al mercado, elegir personalmente los productos del mar y disfrutar de ellos recién preparados.

"Qué me gusta ir al mercado, comprar mi marisco y que me lo preparen allí mismo", explicó durante aquella conversación, en la que también reconoció su entusiasmo por los mejillones y las zamburiñas.

Más allá de su sabor, los mejillones destacan por su interesante composición nutricional. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 100 gramos de su parte comestible aportan aproximadamente 60 kilocalorías, 10,8 gramos de proteínas y apenas 1,9 gramos de grasa.

También son una fuente de minerales como el hierro, el selenio, el fósforo y el yodo, además de contener vitamina B12, necesaria para la formación normal de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso.

Su contenido en hierro alcanza los 4,5 miligramos por cada 100 gramos de porción comestible, una cantidad considerable para un alimento que puede prepararse de forma tan sencilla como al vapor.

En Galicia, además, su producción tiene una larga tradición.

El Mejillón de Galicia cuenta con Denominación de Origen Protegida y se cultiva en bateas, unas estructuras flotantes de las que cuelgan las cuerdas donde crecen estos moluscos.

Las zamburiñas son otro de los productos que entusiasman a la cantante. Habitualmente se preparan a la plancha o al horno, acompañadas de ajo, perejil y aceite de oliva.

No obstante, conviene distinguirlas de las volandeiras, otro molusco de apariencia parecida que también se comercializa en Galicia. La Xunta recuerda que son especies diferentes, aunque en ocasiones se confundan por su aspecto.

Una pasión por Galicia

El cariño de María del Monte por Galicia no se limita a su cocina. Durante la entrevista explicó que llevaba tres décadas visitando la comunidad y actuando ante el público gallego.

Entre sus lugares preferidos mencionó Santiago de Compostela, especialmente los paseos por la Rúa do Franco desde la plaza del Obradoiro, y Baiona, una localidad costera que también ocupa un lugar especial entre sus recuerdos.

Esta conexión explica que disfrute tanto de los mercados y de los productos frescos.

Sin embargo, a la hora de consumir marisco, las autoridades sanitarias recuerdan que es fundamental comprarlo en establecimientos autorizados.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) señala que los moluscos bivalvos, como los mejillones y las zamburiñas, están sometidos a controles específicos de producción y comercialización.

Al alimentarse filtrando agua, pueden acumular determinados microorganismos y contaminantes. Por ello, resulta importante comprobar su procedencia, mantenerlos refrigerados y cocinarlos adecuadamente.

Además, la cocción no elimina todas las posibles toxinas marinas, de ahí la importancia de adquirir productos que hayan superado los controles correspondientes.

Para María del Monte, en cualquier caso, el atractivo de la cocina gallega está precisamente en la calidad de sus ingredientes. Una preferencia que mantiene unido su cariño por Galicia con dos de sus grandes debilidades gastronómicas: los mejillones y las zamburiñas.