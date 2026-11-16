El refugio de Josep Borrell y Cristina Narbona en Madrid: casa de 140 metros y 1.130 de terreno en un municipio de 14.000 habitantes

Para encontrar el verdadero lujo hoy en día, algunos de los rostros más influyentes de la política no miran hacia inmensas mansiones de mármol o rascacielos blindados, sino hacia rincones donde el tiempo parece detenerse.

Josep Borrell, exvicepresidente de la Comisión Europea, y su esposa, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, han encontrado su particular oasis a poco más de media hora del frenesí de la capital madrileña.

Su elección no es casual, han convertido Valdemorillo, un tranquilo y pintoresco municipio de unos 14.420 habitantes, en su gran refugio personal.

Ubicado en este pueblo que destaca por su aire puro y su conexión directa con el entorno natural, la propiedad del matrimonio se aleja por completo de la ostentación que suele acompañar a las altas esferas.

Se trata de una vivienda sumamente acogedora y accesible, diseñada en una sola planta que cuenta con 140 metros cuadrados construidos.

Sin embargo, el gran tesoro de esta residencia es su exterior. La casa está enclavada en una generosa y cuidada parcela de 1.130 metros cuadrados de terreno.

Un inmenso pulmón verde privado donde la intimidad y la vegetación son los verdaderos protagonistas.

La vivienda de Borrell

El interior de este chalé refleja a la perfección la personalidad discreta, culta y serena de sus propietarios.

Lejos de la monumentalidad de las sedes institucionales de Bruselas o del Congreso de los Diputados, el hogar de Borrell y Narbona apuesta firmemente por la luz natural a raudales y los espacios diáfanos que fluyen hacia el exterior.

La decoración es un auténtico canto a la sencillez y al buen gusto.

Aquí se priorizan los materiales nobles, las texturas cálidas y los tonos neutros, una paleta visual que jamás intenta competir con el verdadero espectáculo de la finca, las imponentes vistas al jardín y a la sierra de Madrid.

Rueda de prensa de Sviatlana Tsikhanouskay Josep Borrell. Elena Fernández / EP

Cada rincón de la casa está pensado estratégicamente para propiciar el descanso mental y físico.

Grandes ventanales permiten que el paisaje montañoso se cuele directamente en el salón, desdibujando la frontera entre la naturaleza y el calor del hogar.

En este refugio, el estatus no se demuestra con excentricidades, sino con el privilegio de contemplar un atardecer rojizo sobre las montañas o disfrutar de un desayuno sosegado bajo el único y relajante sonido de los pájaros.

Valdemorillo les ofrece a ambos exactamente lo que necesitan tras décadas en la primera línea pública, anonimato, un urbanismo de corte tradicional y un estilo de vida que huye del constante escrutinio mediático.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE. Europa Press

Este municipio es una verdadera joya en la zona noroccidental de Madrid, donde sus vecinos conviven con la tranquilidad de quien vive sin mirar constantemente el reloj.

Este envidiable retiro se ha convertido en el anclaje vital perfecto para la consolidada pareja.

Una discreta pero fascinante casa de campo que demuestra que, muchas veces, la verdadera riqueza simplemente está en saber dónde esconderse para desconectar y abrazar la vida en su versión más pura.