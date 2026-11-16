Pedro Sánchez, sobre su mujer: "Al año y medio de conocernos tuvimos a nuestra hija mayor y después nos casamos"

Pedro Sánchez ha mostrado su faceta más personal en Fuera de control, el programa presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima.

Durante la entrevista, el presidente del Gobierno ha recordado cómo comenzó su historia de amor con Begoña Gómez, con quien lleva más de dos décadas y ha formado una familia con sus dos hijas.

Lejos de los asuntos políticos y de su actividad institucional, Sánchez ha compartido algunos detalles de los primeros meses de su relación. Ambos se conocieron en una fiesta cuando tenían alrededor de 30 años y, según ha explicado, las cosas avanzaron bastante rápido desde el principio.

Pedro Sánchez junto a su mujer Begoña Gómez. EFE.

"Era una noche como otras y nos conocimos en una fiesta. Empezamos a quedar y, claro, teníamos 30 o 31 años, así que todo fue muy rápido", ha relatado.

De hecho, apenas necesitaron unos meses para dar el paso de comenzar una vida en común. "A los dos o tres meses ya nos fuimos a vivir juntos", ha explicado cuando le han preguntado cuánto tardaron en tomar esa decisión.

La llegada de su primera hija tampoco se hizo esperar. "Al año y medio de conocernos, Begoña y yo tuvimos a nuestra hija mayor y nos casamos después", ha contado el presidente, que también ha recordado cómo fue la pedida de matrimonio.

"No se lo puse en ningún postre ni nada", ha contado entre risas. Según ha explicado, su decisión respondió sencillamente a que estaba enamorado y tenía muchas ganas de casarse con ella.

Durante la conversación, el presidente también ha dejado patente el cariño que sigue sintiendo por su mujer.

Preguntado por si continúa tan enamorado de Begoña como el primer día, su respuesta ha sido contundente: "Sí, sí, y más, y más".

Los momentos más difíciles

La entrevista también ha servido para abordar cómo han influido las responsabilidades y las experiencias vividas durante los años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno en su matrimonio.

En este tiempo, la pareja ha atravesado acontecimientos especialmente complicados, como la pandemia de la Covid, la dana, los accidentes y la erupción del volcán de La Palma.

Sánchez ha señalado que algunas experiencias difíciles les han unido todavía más. Entre ellas, ha recordado especialmente lo sucedido durante las primeras semanas de la pandemia, cuando su suegro permaneció ingresado en la UCI en estado grave.

"Mi suegro estuvo en la UCI durante las primeras semanas de la Covid, a punto de morir", ha relatado. El presidente ha recordado aquellos días en los que Begoña tenía que esperar cada tarde una llamada para conocer el estado de salud de su padre, mientras el país y el mundo atravesaban una situación de enorme incertidumbre.