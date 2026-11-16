Isabel Díaz Ayuso, 48 años: "Ceno siempre en mi casa e intento que sean proteínas, en mi nevera tengo kiwi y limón"

Isabel Díaz Ayuso tiene una agenda muy marcada por los compromisos institucionales, las reuniones y la actividad política. Sin embargo, antes de afrontar cada jornada, mantiene una rutina matinal que comienza cuando todavía es de noche.

La presidenta de la Comunidad de Madrid debe mantener una rutina igual que lo hace con su agenda política. Pese a que se conoce cómo es día a día su rutina, son pocos los detalles que trascienden cuando se aleja de los focos.

Pese a esto, hace unos años la política se sinceró en el podcast de A solas con, el podcast de Vicky Martín Berrocal y dejó ver su lado más natural y humano.

Ayuso EFE

Comienza su jornada laboral muy pronto, en torno a las seis de la mañana con un café en la mano para ponerse al día con toda la actualidad y reuniones que tenga.

"Me levanto a las seis de la mañana y las dos primeras horas ya estoy trabajando, son las que me cunden más. Tengo una inspiración absoluta", aseguró en el espacio.

Como decimos, su ritual mañanero comienza con uno de los gestos más cotidianos: prepararse un café. "Lo primero que hago al levantarme es ir directa con el dedo a la Nespresso para hacer café".

Tras esto, otra de sus costumbres diarias casi por inercia es pesarse diariamente. "Tengo una báscula digital, de esas muy modernitas, y todos los días la uso", confiesa. Lo siguiente, es escuchar la radio con un altavoz portátil y directa a la ducha.

Su desayuno perfecto

Aunque el café es su bebida por excelencia, su desayuno también se compone de otros elementos. En declaraciones a El Debate, la presidenta madrileña habló de cómo sería para ella la primera comida de la jornada si pudiera disfrutarla sin prisas.

"El desayuno perfecto es el que tienes tiempo, hay dulce y salado, un buen café con un zumo y la prensa al lado", expresó.

Ayuso, a su entrada a la Asamblea. EFE

La imagen que dibujan sus palabras es la de una mañana tranquila, con tiempo para desayunar y leer las noticias, frente al ritmo acelerado que suele acompañar su actividad política.

No obstante, la propia Ayuso ha explicado en el podcast que las primeras horas del día son especialmente productivas para ella, hasta el punto de reservarlas para avanzar en su trabajo.

"Por la mañana me levanto fresquísima, las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunde muchísimo", explicó.

Su jornada, por tanto, no empieza cuando llegan las reuniones, sino mucho antes. Esto le permite ir con horas de ventaja y organizarse mejor.

Rutina física y alimentación

Tras una larga jornada laboral, Ayuso intenta distraerse disfrutando a su criterio de la mejor ciudad del mundo: Madrid. Lo hace a través del deporte y del disfrute de la gastronomía más castiza.

El ejercicio físico para ella es una gran desconexión mental. Combina máquinas, pesas y carrera, así mantiene una buena disciplina entrenando fuerza, resistencia, cardio, movilidad y equilibrio.

"Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada", afirma. Muchas veces, según ha confesado, este tiempo le sirve para repasarse mentalmente sus discursos o pensar en decisiones importantes.

En cuanto al disfrute del buen comer, Ayuso se define como una persona callejera, que le gusta descubrir rincones de la capital de España y hablar con sus ciudadanos, algo que le permite darse cuenta o rectificar en alguna que otra decisión.

"Soy callejera, tabernaria y pandillera. Me gusta muchísimo andar por Madrid, la gente te cuenta cosas y te ayuda mucho como brújula", expresó en su visita a El Hormiguero.

Su plato favorito son los huevos fritos con patatas, una humilde comida que le recuerda a las cenas de su infancia y a las recetas caseras que reconfortan.

Pese a que en la comida se da un buen homenaje, en cuanto llega la cena prefiere no excederse mucho. Por la noche opta por alimentos más sencillos, para no irse a dormir con el estómago pesado. Eso sí, siempre priorizando las proteínas.

"Soy previsible, ceno siempre en mi casa y en mi nevera tengo el kiwi, el limón y el limón-kiwi", confesó en el espacio de Pablo Motos.