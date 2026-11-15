El restaurante donde para a comer Gabriel Rufián en Madrid: una taberna centenaria especializada en croquetas

Gabriel Rufián ha encontrado el lugar perfecto para desconectar de tanto ajetreo político en el Congreso de los Diputados.

Aunque parezca mentira, dentro de la actualidad, hay rincones donde parece detenerse el tiempo y donde la historia se escribe incluso estando en el centro de Madrid.

El lugar del que hablamos se sitúa justo detrás del Congreso de los Diputados y frente al Teatro de la Zarzuela, en la calle Jovellanos.

Casa Manolo, fundado en 1896, es una taberna madrileña de estilo decimonónico, decorada con madera y espejos en sus paredes y mármol en la barra y mesas.

Gabriel Rufián, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio / Europa Press

En pleno centro de Madrid, este establecimiento representa para Rufián y para los políticos ese refugio necesario tras los debates tan acalorados que se dan en el Congreso.

El bar se encuentra a espaldas del Congreso y ha escuchado a decenas de políticos tomar decisiones importantes. Se han vivido eventos tan importantes como el 23F o el nacimiento de la Constitución.

Durante el intento de golpe de Estado de 1981, el teléfono fijo del Bar Casa Manolo se convirtió en una vía de comunicación improvisada y crucial para cruzar información entre las personas del exterior y lo que ocurría en sus alrededores.

Además, el restaurante, que cuenta con una bodega, fue un refugio durante las bombas de la Guerra Civil.

Churros con chocolate. Cedida

Esta extensión del Congreso de los Diputados destaca por su comida tradicional castiza y tapas clásicas.

Su fama se debe a dos propuestas culinarias, para el desayuno destacan sus churros con chocolate y café y, para cualquier hora del día, las croquetas enormes de jamón son su especialidad.

Gabriel Rufián. GTRES

También se pueden degustar una gran variedad de platos tradicionales de la gastronomía española y madrileña. Y es que, frente a las modas de la cocina moderna, Casa Manolo brilla por mantener intacta la esencia del recetario madrileño más clásico.

Dentro de su estilo tradicional en su interior puede encontrarse una caja registradora de una barbería de antaño, varios azulejos pertenecientes al metro de Madrid y una gran barra clásica de madera noble con molduras.

No es la primera vez que a Rufián se le ve en esta taberna, es más, normalmente es su punto habitual de reunión. Normalmente el político ha protagonizado encuentros tensos e intervenciones con Vito Quiles.

Así, entre comida tradicional y castiza, una esencia de las antiguas tascas madrileñas y un ambiente bullicioso, Rufián encuentra su ratito de desconexión entre tanta política.