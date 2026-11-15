El refugio de Christian Gálvez y Patricia Pardo en A Coruña: una finca de 1.617 m2 en un municipio de 17.420 habitantes

Entre tanto foco y ritmo frenético en la vida laboral de Christian Gálvez y Patricia Pardo, los presentadores encuentran su momento de calma alejados de los ruidos mediáticos para volver a reencontrarse consigo mismos.

En su refugio la vida parece transcurrir entre el vaivén de las mareas y la calma de los espacios abiertos. Palmeras, parques y rincones junto al agua invitan a pasear sin rumbo, disfrutando de esa mezcla tan característica de naturaleza, tradición marinera y tranquilidad gallega.

Hablamos de Sada, en la ría de Betanzos (A Coruña), donde la pareja ha adquirido un inmueble en el que poder aumentar la familia.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, en el 10º aniversario del diario 'EL ESPAÑOL', en noviembre de 2025. GTRES

La zona guarda especial relación con la presentadora ya que se trata de su tierra, donde los dos encuentran la tranquilidad que a menudo resulta imposible.

Afianzando vínculos con su lugar de origen, la casa que se han comprado tiene una extensión de 612 metros cuadrados sobre una parcela de 1.617. Consta de dos plantas y un semisótano, según desveló La Vanguardia.

Gálvez es dueño de tres cuartas partes de la propiedad y Patricia del cuarto restante.

Sada, municipio de 17.420 habitantes, destaca por combinar mar, náutica, patrimonio y vida local a pocos kilómetros de A Coruña. Su playa más famosa es Playa Nueva, de estilo urbano y con arena blanca y gruesa. A lo largo de 410 metros la familia puede disfrutar de aguas tranquilas y ventosas.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en una imagen de archivo. GTRES

Destaca también el Puerto Deportivo, uno de los grandes atractivos del municipio. Cuenta con más de 1.300 amarres, está muy cerca del casco urbano y permite practicar vela, windsurf, buceo, remo y esquí acuático.

Dentro de su patrimonio destaca el Pazo de Meirás, su edificio más conocido. Fue residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán y después de la familia Franco. Está declarado Bien de Interés Cultural desde 2008.

También destaca La Terraza, un edificio modernista de 1912, construido con madera, forjado y vidrio de colores, uno de los símbolos arquitectónicos del municipio.

Sada también destaca por su oferta gastronómica vinculada al mar. Su fiesta más conocida es la Sardiñada, celebrada el 18 de agosto y declarada fiesta de interés turístico.

No es extraño que Patricia y Christian elijan este rincón para alejarse del foco mediático. Entre mariscos recién salidos de la ría, paseos junto al Atlántico y playas de arena dorada bañadas por aguas transparentes, Sada (A Coruña) es el escenario perfecto para disfrutar de la vida en familia.