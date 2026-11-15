Gabriel Rufián, 44 años: "Trabajé descargando camiones de feria y en discotecas. Era divertido, cobraba en sobres"

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la política española, Gabriel Rufián fue un niño que creció en el seno de una familia obrera de origen andaluz y tradición de izquierdas.

Hijo único, sus padres regentaban un taller de peletería en el barrio del Fondo, en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Desde muy pequeño supo entonces lo que era la cultura del esfuerzo.

Creció en un entorno humilde, afectado por la crisis de las drogas de la época, aunque recuerda su niñez con cierta felicidad. "Recuerdo los sorteos de jeringuillas por la calle. Pero mi infancia fue muy feliz", expresó en una entrevista para La Vanguardia.

Rufián Cedida

A pesar de esto, pudo estudiar. "Soy diplomado en relaciones laborales. La mejor ideología es la decencia. Creo en la buena gente", afirmó.

Ese niño tímido y muy politizado se costeó su etapa universitaria en la Universidad Pompeu Fabra desempeñando empleos de alta exigencia física.

Su primer trabajo fue descargando camiones de feria, los típicos hinchables que se colocan en las fiestas de los pueblos o en un centro comercial. Se ocupaba también de cuidar a los niños y de que no se hicieran daño.

"Mi primer trabajo fue descargando camiones de feria, los hinchables de feria, y controlando a los críos todo el día frente a centros comerciales. Era divertido y en negro, he cobrado en sobres", expresó a Thais Villas en El Intermedio.

Gabriel Rufián Sergio R. Moreno GTRES

En sus primeros empleos ha admitido que cobraba en negro, hasta de dependiente en los grandes almacenes. También tuvo una etapa trabajando en las discotecas. "Estuve trabajando en discotecas y también en grandes almacenes en la planta joven".

Durante su etapa universitaria, Rufián no dejó de ganarse su propio dinero. "Primero descargué camiones de feria y a los 19 entré a trabajar en El Corte Inglés, a los 22 pasé al H&M donde trabajé con gente de todas partes del mundo".

Todo esto le sirvió para darse cuenta que nadie regala nada en esta vida y que todo hay que ganárselo. "Aprendí sobre todo que las cosas hay que ganárselas", declaró en La Vanguardia.

En definitiva, la trayectoria de Gabriel Rufián condensa el recorrido de una generación, marcada por el origen obrero y por la ética del trabajo.

"Mi abuelo tenía grandes amigos con ideas muy diferentes a las suyas. Me insistía en que se puede ser de izquierdas o de derechas, pero que lo importante es ser decente", sentenció.