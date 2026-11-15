David Bisbal, 47 años: "Es una bendición ser español, siento la bandera y es un orgullo. Es recordar a mi familia"

David Bisbal es uno de los cantantes más famosos de nuestro país. Con una carrera que abarca más de 25 años de trayectoria profesional, el artista saltó a la fama tras quedar segundo en la primera edición de Operación Triunfo.

Sus exitosas canciones han conquistado tanto nuestro país como toda Europa y Latinoamérica. Baladas románticas, clásicas del pop latino y colaboraciones superan los cientos de millones de reproducciones.

Fue a finales de 2002, tras finalizar su gira de verano en España, cuando dio el salto a los países latinos, aunque no se consolidó definitivamente en el continente hasta que llegó el año 2003.

El cantante David Bisbal en una imagen de archivo. El Hormiguero

Desde ahí mantiene un vínculo muy estrecho artística y discográficamente, pero, sobre todo, personalmente con casi toda Latinoamérica.

A lo largo de más de dos décadas, el continente ha sido su principal mercado internacional tanto en ventas como en giras. Sin embargo, en ningún momento se ha olvidado de su país, España.

El artista lleva por bandera los colores de su bandera e intenta poner en valor todo lo bueno que tiene nuestro territorio, a pesar del ambiente hostil que pueda respirarse alguna que otra vez.

"Yo siempre he sentido la bandera de mi país y la siento. Es una bendición para mí ser almeriense, ser andaluz, ser español", afirmó en una entrevista para Cope.

David Bisbal. Cedida

Bisbal lamenta que en España resulte difícil mostrar orgullo nacional o llevar la bandera sin que se malinterprete con connotaciones políticas. El cantante almeriense contrapone esta situación con la naturalidad con la que se vive el sentimiento patriótico.

"Cuando viajo a todos los países de Latinoamérica como Argentina, Venezuela, Colombia, México no tienen absolutamente ningún pudor para ponerse en las espaldas y sentirse de ese país. Creo que es realmente como algo hermoso que nos une de verdad a todos nosotros".

Asimismo, el artista reivindica la riqueza cultural y gastronómica española, expresando una profunda admiración por sus raíces, así como por los destinos internacionales que ha recorrido durante su carrera.

"Claro que me siento orgulloso, me siento orgulloso por la cultura que tenemos, por la música, por la gastronomía. Así como también soy amante de otros países donde he tenido la suerte de visitar".

David Bisbal Gtres

Para Bisbal, los símbolos nacionales representan ante todo un vínculo emocional y personal con los orígenes de cada persona.

"El color de tu bandera te hace recordar a tu familia, a tu esencia, a tu educación... Son muchas cosas que te hacen sentir orgulloso de tu tierra".