Pilar Alegría, 49 años: "Estudiaba y trabajaba como camarera en un bar los findes, también recogía fruta"

Pilar Alegría es una de las mujeres con más peso en la primera línea política. Secretaria general del PSOE en Aragón, cuenta con una amplia trayectoria en el país.

Sin embargo, antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la política, Alegría fue una niña que creció en el seno de una familia trabajadora muy ligada al mundo rural.

Nacida en la Zaida, un pueblo de Zaragoza, y la menor de tres hermanos, recuerda su infancia con mucha felicidad. Su madre, ama de casa, y su padre, agricultor, la educaron en base a la humildad, el respeto y el esfuerzo.

Pilar Alegría. Europa Press

Siempre jugando en la calle, con rienda suelta a la imaginación, se recuerda como una niña decidida, valiente y trabajadora. "Todo aquel que haya estudiado en una escuela rural entiende lo que estoy diciendo", afirma en una entrevista para la revista Actualidad de las Empresas aragonesas.

Más allá del colegio, Alegría pudo estudiar. "Soy de la Zaida, un pueblo de Zaragoza. Pasé por el instituto Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, y por la Universidad de Zaragoza, donde estudié Magisterio", declaró en una entrevista al Heraldo de Aragón.

Sus padres siempre estuvieron preocupados por el futuro de sus hijos. "Dieron mucho valor a que sus tres hijos, mis hermanos Olga y Alfredo, y yo misma pudiéramos formarnos", expresó en la revista citada.

Aunque siempre ha contado con el apoyo de sus padres, la secretaria general sabe muy bien el significado de la palabra esfuerzo. Con 19 años, edad con la que entró a la Universidad, no solo se dedicó a la carrera, sino también a trabajar. Era necesario pagar el curso.

Pilar Alegría Sergio R. Moreno Gtres

Como muchos estudiantes, a esas edades compartía piso junto a tres chicas en su época universitaria. "De estudiante vivía en un piso de alquiler de Zaragoza, junto a tres chicas más".

Para hacer frente a los gastos que tenía, Pilar Alegría comenzó a trabajar en un bar como camarera los fines de semana. En verano, cuando comenzaba la temporada de fruta, bajaba al pueblo a recolectar ayudando a su padre.

"También trabajaba en un bar en la plaza de San Francisco como camarera de fines de semana. Estudiaba y los veranos iba a coger fruta. Somos gente normal", apuntaba para el Heraldo en 2008.

Como curiosidad, la de Zaragoza también trabajó como sexadora de pollos. Su trabajo consistía en clasificar a los pollitos recién nacidos según su sexo en una granja o planta avícola.

Con todo esto, Pilar Alegría se sacó su carrera de Magisterio, pero siempre siendo consciente de lo que cuestan las cosas. Así ha llegado a la primera línea política llegando a desempeñar la portavocía del Gobierno de España hasta 2025.