José Luis Martínez-Almeida, 51 años: "Me he acostumbrado a cenar una botella de agua. Necesito sentirme bien"

José Luis Martínez-Almeida ha hablado en más de una ocasión de su vida personal, sus rutinas y las exigencias que conlleva estar al frente del Ayuntamiento de Madrid.

Más allá de su actividad política, el alcalde también ha dejado algunas declaraciones curiosas sobre sus hábitos cotidianos, entre ellas, las relacionadas con su alimentación y el cuidado físico.

Una de las más llamativas la pronunció en una entrevista concedida en 2021 a ABC, cuando reconoció que se había propuesto perder peso y que había introducido algunos cambios en su día a día para conseguirlo.

"Me he acostumbrado a cenar solo una botella de agua. Necesito sentirme bien", aseguró entonces, en unas palabras que llamaron la atención por la peculiaridad de la rutina que describía.

La conversación se produjo en 2021, cuando Almeida tenía 46 años y todavía no había cumplido los 50. Por tanto, se trata de una fotografía de sus hábitos en aquel momento, que no permite afirmar que continúe alimentándose de la misma manera en la actualidad.

En aquella entrevista, el político explicó que su objetivo no era únicamente adelgazar, sino encontrar una rutina que le ayudase a sentirse mejor física y mentalmente. Para ello, había recurrido a la ayuda de un entrenador personal que acudía dos veces por semana a su despacho.

"Necesito adelgazar, sentirme bien", explicó durante la conversación. Según relató, las sesiones comenzaban a las ocho de la mañana y se desarrollaban en su propio despacho.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la rueda de prensa en la que ha presentado los presupuestos de 2027 del Ayuntamiento de Madrid, este jueves. Ayuntamiento de Madrid.

Su relación con el deporte, sin embargo, no estuvo exenta de contratiempos. Durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19 había incorporado el remo a sus entrenamientos domésticos, aunque terminó sufriendo una tendinitis de la que, según reconocía entonces, todavía no se había recuperado.

Aun así, mantenía la bicicleta como otra de sus opciones para hacer ejercicio.

Almeida también fue especialmente claro al explicar qué buscaba con estos cambios.

Más allá de una cuestión estética o de salud, aseguraba que practicar deporte le ayudaba a liberar estrés y a encontrarse mejor consigo mismo.