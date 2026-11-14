El Gran Wyoming, 71 años: "Desayuno un zumo y una tostada y no practico deporte, pero soy hiperactivo"

El Gran Wyoming es uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Presentador, actor, músico y médico de formación, lleva décadas vinculado a los medios de comunicación y ha construido una larga trayectoria profesional, especialmente al frente de El Intermedio.

Recientemente, José Miguel Monzón, el nombre que se esconde detrás de su apodo artístico, ha anunciado su retirada tras cuatro décadas en televisión.

A sus 71 años, Wyoming comienza una nueva vida lejos de los focos y de la presión mediática. Ahora tendrá más tiempo para dedicarse a sus aficiones. El presentador lleva una vida tranquila, en el que el desayuno es una parte esencial de su día a día.

El Gran Wyoming. EP

"Desayuno zumo de naranja y una tostada con aceite de oliva virgen extra. Por las mañanas como por obligación, no suelo tener hambre", entrevista para Salud Total en 2015.

Cuando llega la hora de la comida disfruta más. Aunque afirma que no cuida su alimentación, reconoce que tiene un buen comer. "Desde una ensalada hasta un cochinillo asado. La comida me encanta".

Además, es una persona que se maneja bien en la cocina. "He aprendido a cocinar y me he ocupado yo porque he tenido tres hijos a mi cargo. Me parece incluso relajante".

Como decimos, ahora va a tener que adaptarse a una nueva rutina donde la calma será la protagonista. Pese a esto, su estilo de vida no cambiará mucho de hace unas semanas.

El Gran Wyoming Jesús Briones GTRES

"Mis días son mediatizados, por la mañana atiendo el correo electrónico, luego me pongo a trabajar en diversas cosas, atiendo recados o toco la guitarra, preparo la comida y luego ya preparo el programa", afirmaba en la entrevista.

A su edad, y tras muchos años de carrera, es normal que el espectador se pregunte cuál es su secreto para sentirse bien... "Siempre he sido hiperactivo. Cuando no estoy en el programa, estoy escribiendo o tocando la guitarra, siempre tengo que estar haciendo algo".

Sin embargo, a pesar de ser una persona muy activa, Monzón no se cuida a nivel físico. "Con los años voy echando tripilla, pero he tenido siempre muy buena salud, no me puedo quejar".

El deporte solo ocupa en su vida una parte de ocio y disfrute. "El deporte tiene un papel en mi vida como testigo. He sido futbolero, pero ahora ya como testigo".

El Gran Wyoming. 'Salvados'. LaSexta

Aunque afirma que debería practicar algo de ejercicio para cuidar su salud. "Debería hacer algo de ejercicio porque con la edad me está subiendo el azúcar, es el propósito que tengo pendiente. Debería volver a hacer natación, que considero el deporte más completo".

Tampoco se cuida a nivel estético. "Fuera de los maquillajes de televisión, no me pongo nada. Al salir de la tele me lo quito todo".

Aún así, en una conversación en La Voz de Galicia, el comunicador sí habló del senderismo que realizó en la Costa da Morte: "Me gusta mucho. Siempre me doy palizas buenas de andar kilómetros. Todos los veranos me hago rutas por ahí. Por aquí me he cruzado varias veces con el Camiño dos Faros".

Con todo esto, Wyoming afronta su jubilación con una calma absoluta y donde su próximo propósito para llegar a la vejez de la mejor manera posible es realizar una actividad física.