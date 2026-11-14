César Azpilicueta, 37 años, sobre su infancia: "Mi padre era pintor y mi madre profesora, en clase me portaba un poco mal"

César Azpilicueta está viviendo desde mayo de 2026 una nueva vida tras su retirada definitiva. El futbolista anunció por sus redes sociales que se vestiría por última vez con los colores del Sevilla ante el Celta en Balaídos.

Con más de 800 partidos a su espalda y con 12 títulos en su palmarés, el defensa ha tenido que acostumbrarse a una nueva vida fuera de los estadios. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito, su camino estuvo marcado por la educación recibida en casa.

Nacido en Zizur Mayor, Navarra, Azpilicueta nació en el seno de una familia humilde, marcada por el valor del esfuerzo y la educación. Pese a que pueda pensarse que tuvo algún referente en su familia futbolístico, la realidad es que fue todo lo contrario.

Azpilicueta. EFE

Sus padres trabajaban en dos profesiones relacionadas con el ámbito artístico y educativo y su hermano mayor fue el único que pudo llegar un poco lejos en el fútbol.

"Mi padre era pintor y mi madre profesora. Mi hermano mayor sí llegó a segunda B. Yo jugaba en el colegio, con mis amigos, empecé con seis años", declaró en una entrevista para As.

Además del fútbol, el deportista también se decantó unos años por el baloncesto. "Hubo una época que también jugaba al baloncesto, los combiné. De once para doce empecé en Osasuna hasta que me fui".

Con su madre dando clase en el mismo colegio, lo tenía difícil para hacer trastadas o faltar a clase, ella siempre se enteraba la primera.

Azpilicueta con el título de la Champions Reuters

"Cuando iba a casa, y había hecho algo que la había liado, mi madre ya se había enterado. Se enteraba de todo lo que pasaba en el colegio, pero por suerte nunca he tenido ningún problema gordo. Era la primera en saberlo".

Como estudiante, se define un poco trasto, aunque luego cumplía con sus deberes y sacaba buenas notas.

"Yo era un poco culo inquieto en clase. Era bastante movido, pero luego era bastante buen estudiante, así que no he tenido ningún problema. Pero sí que es verdad que en clase me portaba un poco mal", confesó en el Diario de Navarra.

Con 20 años su vida cambió completamente, después de estar tantos años refugiado en casa de sus padres el defensa fichó por el Olympique de Marsella, lo que le supuso mudarse a Francia lejos de su familia.

César Azpilicueta controlando un balón REUTERS

"Con 20 me fui para Francia, no fue fácil porque siempre había vivido en casa de mis padres", declaró a As.

Sin embargo, a lo largo de su carrera deportiva sus más allegados siempre han estado a su lado. Hace unos meses, con su retirada, Azpilicueta quiso dedicarles unas palabras de agradecimiento.

"A mi familia, siempre habéis estado a mi lado y me habéis apoyado en los momentos difíciles; vuestro amor y apoyo lo significan todo para mí. Espero que estéis orgullosos. No podría haber logrado nada de esto sin vosotros en este camino", expresó en un comunicado en sus redes sociales.