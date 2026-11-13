El restaurante donde para a comer Marlaska en Chueca: cocina tradicional española con la mejor tortilla de patatas y croquetas

Madrid es un hervidero gastronómico inagotable, pero cuando se trata de buscar refugio para desconectar del estrés diario, los rostros más conocidos del país lo tienen claro.

Tienen sus rincones de confianza. Esos locales donde pueden disfrutar de un buen plato sin renunciar a la privacidad.

En pleno corazón del barrio de Chueca se encuentra uno de estos templos culinarios. Hablamos de Válgame Dios, un restaurante situado en la calle Augusto Figueroa que se ha convertido, por méritos propios, en la auténtica segunda casa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No es ningún secreto para los vecinos. Quienes transitan habitualmente por esta céntrica y bulliciosa zona de la capital saben que es más que probable cruzarse con el político vasco disfrutando de una velada tranquila tras una intensa jornada en el ministerio.

Pero, ¿qué tiene este espacio para enamorar perdidamente a políticos, actores, periodistas y a la flor y nata de la sociedad madrileña? La respuesta es tan sencilla como irresistible, cocina tradicional española sin artificios, pero ejecutada a la perfección.

Lejos de las espumas, las esferificaciones y los menús degustación interminables, el éxito arrollador de Válgame Dios reside en la honestidad de su carta. Aquí se viene a comer de verdad.

El plato estrella, el que nunca falta en la mesa de sus comensales más ilustres, es su aclamada tortilla de patatas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. Jesús Hellín Europa Press

Jugosa, en su punto exacto de cuajado y con ese sabor a receta de la abuela que resulta imposible de falsificar. Un bocado redondo que, por sí solo, justifica la visita al local.

Junto a ella, brillan con luz propia sus famosas croquetas. Cremosas por dentro, con un rebozado crujiente y ligero por fuera, se han ganado a pulso la fama de estar entre las mejores de todo el distrito centro.

Son el entrante perfecto para ir abriendo boca en un ambiente único.

Y es que el magnetismo de Válgame Dios trasciende la política. Sus mesas han sido testigos de confidencias de cineastas, actrices y cantantes.

Todos coinciden en lo mismo, el trato cercano y la discreción del personal hacen que se sientan a salvo de miradas indiscretas, mezclando el glamour de las revistas con la cotidianidad de un bar de toda la vida.

Conseguir una mesa sin reserva previa es prácticamente una misión imposible. La mezcla de su ubicación privilegiada, su cocina casera y su clientela VIP ha provocado que el cartel de "completo" sea la norma de lunes a domingo.

Si quieres emular a Marlaska y probar la que muchos consideran la tortilla definitiva, la regla de oro es anticiparse.