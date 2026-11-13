Manuel Carrasco, 45 años: "Me levanto a las 10 de la mañana, desayuno fruta, doy un paseo por la playa y hago yoga 3 veces"

Manuel Carrasco es uno de los cantantes más famosos de nuestro país. Cantautor, compositor y músico español, saltó a la fama nacional tras quedar segundo en la segunda edición de Operación Triunfo 2002.

Sin embargo, detrás de una carrera de varias décadas y un ritmo frenético, el de Huelva ha sabido encontrar una rutina basada en pequeños hábitos para cuidar su bienestar.

Lejos de las rutinas improvisadas, Carrasco tiene claro que es importante comenzar el día desayunando fuerte, haciendo deporte y manteniendo un estilo de vida saludable.

Manuel Carrasco Fernando de Blas / GTRES

En verano, comienza el día sin madrugar mucho, pero lo justo para poder aprovechar la mañana. Aunque, cuando la noche se alarga, las sábanas se le pueden pegar de más.

"Mis días de verano comienzan a eso de las 10 o 11 de la mañana, aunque tengo que confesar que si la noche anterior he salido hasta tarde, suelo despertarme casi para comer", expresó en una entrevista para Diario de Sevilla.

Nada más despertarse, concede mucha importancia a la comida más importante del día: el desayuno. "No desayuno bollería. Procuro cuidarme comiendo un plato de fruta que haya en casa, un café con leche y unas tostaditas con aceite y tomate", expresó en XL Semanal.

Tras coger fuerzas, toca hacer un descanso activo caminando por la playa.

Manuel Carrasco. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

"Lo primero que hago es desayunar y ya después, a las 12 del mediodía, lo que me gusta es disfrutar de un buen paseo por las playas de mi tierra, Isla Cristina, en Huelva. Me relaja mucho y me hace vivir momentos de la infancia", relata al Diario de Sevilla.

Por la tarde, prefiere no quedarse mucho en el sofá para no caer rendido como buen español en la siesta. "Por las tardes no me gusta dormir la siesta. Nunca he sido de siesta porque lo que me gusta es aprovechar al máximo el día, sobre todo cuando estoy con los míos".

Debido a su trabajo, el cantante pasa mucho tiempo fuera de su casa y de los suyos. Con sus extensas giras por todo el mundo es difícil tanto tener una rutina diaria como hacer planes con su familia. Por ello, en pleno verano intenta aprovechar al máximo el día evitando descansos.

Eso no significa que no respete las 8 horas que se recomiendan de sueño. "Respeto mis horas de descanso, hago deporte, yoga", expresó en una entrevista a Vanity Fair.

Manuel Carrasco GTRES

Además, el deporte en su rutina es esencial para mantener una buena salud física y mental, además de prevenir numerosas enfermedades.

Para ello, hace yoga tres veces a la semana, es su momento de desconexión. "Me he dado cuenta de lo ocupada que tenemos la mente. A veces resulta imposible abstraerse de todos esos pensamientos que nos inundan", contó en el blog Música Manuel Carrasco Galeón.

Así, entre una buena alimentación eliminando bollería, respetando su descanso y haciendo ejercicio que le permita conectarse consigo mismo, Manuel Carrasco ha sabido construir una trayectoria de éxito basada en su bienestar.