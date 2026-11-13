Álex de la Iglesia, 60 años: "Perdí 40 kilos sin cenar. No pan, no pasta, no arroz, no patatas, no podía ni andar"

Álex de la Iglesia ha experimentado un importante cambio físico en los últimos tiempos. El director de cine ha perdido 40 kilos, una transformación que ha cumplido públicamente y que, según explicó en La Revuelta, ha tenido un impacto en su día a día.

Más allá de la cifra, el cineasta ha contado cómo el exceso de peso había llegado a limitar algunos de sus movimientos más cotidianos.

Durante su intervención en el programa de TVE, presentado por David Broncano, De la Iglesia resumió con bastante claridad las restricciones alimentarias que siguió para adelgazar. "No cenar, no pan, no pasta, no arroz, no patatas. No vida".

Álex de la Iglesia en el anuncio de la serie de Netflix. Netflix

Un proceso que realizó siempre bajo la supervisión de un médico y que le permitió perder cuatro decenas de kilos.

El cambio, según relató, se nota especialmente en su movilidad. Antes de adelgazar, acciones tan sencillas como subir unas escaleras o bajarse de un taxi podían convertirse en un auténtico problema.

"Es que de repente puedes andar, ¿sabes? Puedes salir de un taxi. Antes no podía", confesó, satisfecho con la mejoría que ha experimentado.

El cineasta también recordó las dificultades que atravesaba cuando tenía más peso y cómo estas situaciones afectaban incluso a las personas que estaban a su alrededor. "Subir escaleras y notar cómo las 30 personas que van detrás están esperando porque tengo las rodillas hechas mierda", confesó.

Ahora, sin embargo, afronta esta nueva etapa con otra actitud y con ganas de recuperar actividades que antes veía lejanas. "Estoy contento, de pronto puedes andar, salir de un taxi", aseguró en el espacio de La 1. Incluso ha recuperado el deseo de disfrutar del movimiento. "Ahora me apetece bailar".

El sobrepeso no le permitía hacer su vida cotidiana y le afectaba profundamente a sus articulaciones, dejándole casi sin movilidad en las rodillas o tobillos. "Tenía las rodillas hechas mierda", relató.

Su situación llegó a condicionar incluso la logística de sus películas, reconociendo que llegó a descartar determinadas localizaciones y espacios para no tener que someterse a esfuerzos imposibles.

"Intentas subir y al final llegas y la gente ya se ha cansado", lamentó.

Una transformación que, para Álex de la Iglesia, no se mide únicamente en kilos perdidos. El director ha puesto el foco en algo mucho más cotidiano: volver a caminar con normalidad, subir escaleras sin dificultades y sin molestar y recuperar una libertad de movimiento que, durante un tiempo, había dejado de tener.