El restaurante donde para a comer Ada Colau: una taberna de estilo rústico con "la mejor pasta fresca"

Ada Colau ha encontrado el lugar perfecto para desconectar de tanto ruido mediático. La candidata de Frente Amplio sabe perfectamente que el buen comer es uno de los mayores placeres de la vida.

Durante sus años al frente del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente, Colau frecuentaba los bares de la zona en su hora de comida. Uno de ellos se convirtió en su refugio, tanto por la comida como por el ambiente.

Hablamos de Bàcaro, ubicado en la C/Jerusalem, muy cerca de La Rambla, justo detrás del Mercat de la Boquería. Este establecimiento es una auténtica taberna veneciana ubicada en el barrio de El Raval.

Ada Colau Carlos Luján Europa Press

Destaca por su cocina italiana de mercado con producto fresco y está recomendado en la Guía Michelín por su excelente relación calidad-precio.

Esta distinción indica que el restaurante tiene un sello de garantía de calidad avalado por expertos independientes. Cuenta con calidad verificada, fiabilidad en el plato y un potencial de futuro.

Su página web indica perfectamente esta filosofía. "En Bàcaro cuidamos tu paladar desde el principio hasta el final".

El nombre de Bacaro proviene del italiano y significa una taberna típica veneciana a la que se acude a tomar un vino acompañado de lo que se llamaría una de nuestras tapas españolas.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau asegura tener menos de 10.000 euros en su cuenta bancaria. EE.

Dentro de su menú sobresale el bacalao mantecato o sus pastas frescas, que son su mayor sello, como el risotto al nero di seppia con mayonesa de plancton o la tagliatella con ragu de gallo pata negra.

También cuenta con carnes y pescados como el hígado de ternera a la veneciana o el tartar de ternera con anguila ahumada. Su precio medio es de 30-40 euros por persona.

Según apunta su web, "en nuestro restaurante podrás disfrutar de sabrosos aperitivos clásicos, cervezas y, por supuesto, disfrutar de nuestra cafetería y digestivos para todos los gustos".

Aparte de una comida que te transporta a la misma Venecia sin moverte de la capital de Cataluña, su interiorismo también favorece. El espacio cuenta con dos plantas de decoración sencilla, rústica y ecléctica que evocan las tabernas tradicionales venecianas.

Ada Colau en un acto en Barcelona. Europa Press

Como se puede ver, el restaurante evita los típicos platos italianos más comerciales como la pizza o la lasaña convencional. Su propuesta se centra en el recetario tradicional del Véneto y del norte de Italia con un toque de autor.

Debido a su reducido tamaño y alta demanda, es recomendable reservar con antelación a través de su web.