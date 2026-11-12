Mónica Naranjo, 52 años: "Me levanto a las 6:30, voy a caminar 10 km y desayuno fruta, té y una tostada con aceite y queso"

Mónica Naranjo ha hecho de su voz uno de los sellos más reconocibles de la música española. Sin embargo, detrás de los escenarios, los conciertos y una carrera de varias décadas, la cantante también ha encontrado en los pequeños hábitos cotidianos una forma de cuidar su bienestar.

Lejos de las rutinas improvisadas, la artista tiene claro cómo quiere comenzar cada jornada: madrugando, haciendo ejercicio y dedicándose un tiempo para ella.

Comienza el día muy pronto, aunque sea fin de semana. "Me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días. Me dicen que si me voy de fiesta y siempre respondo: 'va a ser que no'", declaró en Lecturas.

"Yo soy muy matutina, lo primero que hago es me levanto y me voy a caminar a la playa. Hago 10 kilómetros, me encanta", reveló a Uri Sabat en el podcast La fórmula del éxito.

Una costumbre que, además de mantenerla activa, le permite organizar mentalmente todo lo que tiene por delante. "En ese trayecto es en el que ordeno todo el día y después desayuno", explicó.

Después de esa caminata, llega uno de los momentos que forman parte de su rutina diaria: el desayuno. Como se suele decir, la comida más importante del día y a la que la cantante presta más atención a la hora de ingerir nutrientes de todo tipo.

Primero comienza con fruta, para luego seguir con una tostada rica. "Primero alguna fruta de temporada, después medio litro de té frío con un poco de soya de vainilla y una tostada de pan de avena con aceite y queso blanco", detalló en XL Semanal.

Una combinación sencilla en la que apuesta por la fruta y otros alimentos que encajan en sus hábitos de alimentación. No se trata únicamente de lo que pone en el plato, sino de mantener una serie de costumbres que, para ella, contribuyen a sentirse bien y afrontar el día con energía.

De hecho, Naranjo considera que el bienestar no depende de una fórmula complicada ni de soluciones puntuales, sino de mantener un estilo de vida equilibrado. "La base es vivir en paz, irte a dormir a buena hora, dormir tus 8 horas, comer sano, no beber en exceso, no fumar", ha explicado.

En definitiva, la artista intenta escuchar a su yo interior y a su reloj que reside dentro de cada uno para conseguir llevar una vida tranquila y saludable.

Así, sus mañanas empiezan con diez kilómetros junto al mar y un desayuno que combina fruta, té y una tostada. Una rutina que refleja la importancia que la artista concede al descanso, la alimentación y la actividad física en su día a día.