Eduard Fernández, 62 años, sobre su infancia: "Era un mal estudiante, suspendía mucho. Me quedaron 3 asignaturas"
El actor recuerda que, pese a nacer en una familia de clase media, su niñez no fue muy buena.
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Eduard Fernández es uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Con una trayectoria que abarca el teatro, cine y televisión, el catalán mantiene una trayectoria caracterizada por la intensidad psicológica y la contundencia interpretativa.
Sin embargo, más allá de ser, dentro de la industria, uno de los más respetados, versátiles y premiados, el intérprete no tuvo una infancia fácil pese a nacer en el seno de una familia acomodada.
Nacido en Sarrià, en el seno de una familia numerosa, su entorno doméstico estuvo marcado por una madre ama de casa y un padre que trabajaba como comercial en el sector textil.
Su crecimiento sucedió entre platos y recetas. "En mi casa éramos seis, cuatro hermanos y mis padres, y siempre estábamos en la cocina que era muy pequeñita", expresó en una entrevista para la revista Godot.
Aunque eran familia numerosa, en su casa nunca les faltó de nada. Fernández recuerda una "infancia normal, un chico de clase media en Barcelona", declaró en el podcast Lo que tú digas.
Tampoco sufrieron por llegar a fin de mes ni por no tener qué comer. "Éramos cuatro hermanos en una familia que nos iba bien económicamente en una casa".
Pese a esto, Fernández no era un niño feliz. Afirma que fue un niño a las faldas de su madre, que salió muy tarde al mundo real. "Era muy tímido, bajito, me costaba mucho la relación con las chicas", declaró en el podcast citado.
"Era el hijo de la mamá preferido, tenía una relación con ella demasiado estrecha". La protección que tuvo por parte de su progenitora hizo que tomara una actitud de niño durante mucho tiempo.
"Estaba muy encerrado, fui un niño pequeño durante mucho tiempo. Me daba mucho miedo el mundo".
Como consecuencia, y mirándolo con perspectiva en la actualidad, el actor sufrió una depresión que le afectó en su adolescencia y en sus relaciones sociales.
"En la adolescencia sufrí depresión, en aquella época me costaba mucho levantarme de la cama, no tenía motivación para levantarme. Siempre estaba escribiendo poemas".
En cuanto a su etapa estudiantil, Eduard no fue un buen estudiante. Siempre que podía se intentaba escapar del colegio, algo que no le interesaba mucho.
"Era un mal estudiante, suspendía todo el rato. Hice primero, segundo dos veces, tercero tres veces y no lo aprobé. Me quedaron tres asignaturas: latín, griego e historia", expresó a Jordi Évole en Lo de Évole.
Así, entre la timidez y la pena y tristeza que padeció durante su crecimiento, Eduard Fernández se ha convertido en uno de los grandes actores de este país porque su grandeza actoral no proviene del artificio, sino de la memoria.