Broncano, 41 años, sobre su patrimonio: "Gano mucho dinero contando chistes. Compré un coche por 130.000"
El presentador afirma que gana mucho dinero haciendo el bien y sin hacer daño a nadie.
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David Broncano es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión española. Conocido por su estilo directo y humor, el comunicador ha conseguido el respaldo de millones de espectadores en todo el país.
Aunque ahora goza de un gran éxito televisivo, el comunicador comenzó su carrera a través de la comedia, tras abandonar sus estudios universitarios y ganar un certamen de comedia.
Actualmente compite cada día por el liderazgo de audiencia con Pablo Motos: mientras el de Antena 3 presenta El Hormiguero, Broncano se mantiene al frente de La Revuelta.
El programa, caracterizado por su humor y tono distendido, es famoso por hacer preguntas indiscretas, como la del sexo o la del dinero. Hilado a este tema, Broncano ha hablado en alguna que otra ocasión sobre su patrimonio.
En una entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, el jiennense no tuvo reparo en admitir que, gracias a su labor como presentador, puede disfrutar de un buen sueldo y de una buena calidad de vida.
"Gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso. Mi cuenta bancaria está bien porque gano dinero como presentador".
El rostro de TVE afirma que la cifra que recibe mensualmente es algo que gana honradamente. "Tengo un sueldo increíble, yo gano un dinero que jamás pensé que ganaría, aunque creo que lo hago honradamente", declara en el programa.
El presentador también desveló cuál ha sido el capricho más caro que se ha permitido hasta la fecha. Se trata de un coche deportivo por el que pagó menos de 130.000 euros, una adquisición que refleja el buen momento económico que atraviesa.
"El capricho más caro que me he comprado fue un 'deportivito'", admitió a Osborne.
Sin embargo, más allá de las cifras, describe la satisfacción que le produce conseguir sus ingresos a través del entretenimiento y el humor. "Tengo mucha suerte porque lo gano haciendo bromas y chistes", afirma.
Asegura que en su oficio gana dinero honradamente sin hacer daño a nadie.
"Eso es mucha suerte y es noble porque lo gano haciendo un poco el bien. Gano dinero sin hacer daño a nadie y con ese dinero lo utilizo en el bienestar de la gente que yo considero".
De este modo, deja claro que se siente afortunado por haber conseguido una posición económica privilegiada gracias a una profesión que, además de proporcionarle importantes beneficios, le permite hacer reír y ayudar a las personas de su entorno.