Pepe Álvarez, 70 años, sobre la vivienda: "Tengo medio ático en Barcelona, media casa en Asturias y parcelas de 18.000€"

El tema de la vivienda está a la orden del día en cualquier cabecera de periódico, pero también en las calles.

En los últimos años, y más tras los recientes acontecimientos, el acceso a una vivienda digna sigue preocupando al 42,6% de los españoles, una cifra que va en aumento según el Barómetro de enero de 2026 del CIS.

Tras la huelga general convocada este 11-N, han salido a la luz varias informaciones sobre el patrimonio inmobiliario del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en las que afirman que posee varias propiedades en distintas partes de España.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Europa Press

Como respuesta a esto, Álvarez ha concedido una entrevista al medio El Debate en el que, entre otras cosas, ha respondido y aclarado este punto.

Fue el mismo medio quien publicó su patrimonio hace varios días, algo que ha "molestado" al dirigente por el titular y porque se especificara "la persona que comparte propiedad conmigo, que no tiene nada que ver con la vida sindical, que es mi hermana".

Respecto al ático que posee en Barcelona, el secretario afirma que se lo ha ganado con su esfuerzo, después de estar toda una vida trabajando.

"Tengo medio ático que compré hace 36 años en Barcelona. Toda mi vida trabajando, 70 años, soltero, creo que me ha dado para tener un ático", expresó.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo. Europa Press

No obstante, desconoce cuánto le costó en su día, ni le importa. "El ático no sé qué valor tiene y me importa un bledo, porque llevo 36 años viviendo allí", apunta.

En cuanto a la casa que tiene en Asturias, deja claro que solo posee media casa, ya que la otra mitad la comparte también con su hermana. "Tengo media casa también en Asturias compartida con mi hermana, que viene de mi familia".

Por último, tiene en propiedad unas cuantas parcelas de las que sí que recuerda cuánto le han costado. "Las parcelas no llegan a una hectárea de terreno turístico, las compré en 2018 a un familiar y me costaron 18.000 euros".

Pepe Álvarez no ha negado en ningún momento estas informaciones, pero sí que justifica que lo ha conseguido mediante su esfuerzo sin que nadie le regale absolutamente nada. "Ese es mi patrimonio, creo que hay que respetar un poco estas cuestiones".

Además, afirma que esto solo está mal visto si se pertenece a la izquierda. "Si los que tienen un gran patrimonio es la derecha y es legal, no pasa nada. Si es alguien de la izquierda, parece que se cae el mundo", sentencia.