Isabel Díaz Ayuso, 48 años: "Perdí más de diez kilos. Engordé por el estrés, comía demasiado y ahora menos"

A sus 48 años, Isabel Díaz Ayuso se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales, pero el camino hasta lograr este equilibrio no ha sido sencillo.

La frenética vida política, los compromisos constantes y la falta de descanso llegaron a pasarle una severa factura a su salud y a su silueta.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió tomar las riendas de su estilo de vida y adoptar una rutina inquebrantable que hoy le sirve como la mejor de las fórmulas antiedad.

El punto de inflexión llegó cuando la báscula y el agotamiento dieron la voz de alarma.

Tal y como ella misma confesó en una sincera entrevista en El Mundo, la transformación física fue evidente.

En un viaje a Milán en el año 2021, la madrileña afirmó que después de "las primeras vacaciones en tres años", adelgazó "más de diez kilos".

"Engordé por estrés. Comía demasiado. Fui al médico a ver si era por la tiroides, pero me dijo que dejara de comer. Ahora como menos", reconocía con su habitual franqueza.

La rutina de Ayuso

Ese diagnóstico directo fue el detonante para cambiar radicalmente su día a día.

El éxito de su método antiedad y de pérdida de peso se basa en la disciplina militar de sus mañanas.

Para poder encajar el ejercicio físico en una agenda institucional que no da tregua, Isabel Díaz Ayuso ha adoptado un horario que requiere una enorme fuerza de voluntad.

"Me levanto a las cinco de la mañana. El desayuno perfecto es con tiempo, tiene dulce y salado, un buen café con un zumo y tu prensa al lado", detalló al explicar cómo se organiza el día a día.

Un pasaje de la entrevista con Isabel Díaz Ayuso, en la precampaña del 29-N. Sara Fernández

A esa hora, cuando la ciudad de Madrid aún duerme, ella ya está en pie para entrenar.

Su rutina deportiva es completa, estructurada y muy exigente.

"Voy al gimnasio, hago máquinas, pesas y corro", explicó en una ocasión.

En otra entrevista, también afirmó: "Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día. Y cuando tengo que repasar discursos o tomar decisiones importantes, lo hago cuando corro".

Esta combinación es precisamente la que recomiendan los expertos para frenar el envejecimiento.

El ejercicio cardiovascular le aporta resistencia, mientras que el entrenamiento de fuerza con pesas y máquinas es fundamental para acelerar el metabolismo y mantener la masa muscular pasados los 40 años.