Feijóo, 65 años: "Me levanto a las 7 de la mañana, desayuno fruta y café con leche. Hago ejercicio 2 días en el garaje de casa"

La jornada de Alberto Núñez Feijóo comienza temprano. El líder del Partido Popular mantiene una rutina marcada por los compromisos políticos, pero también reserva algunos momentos del día para informarse, desayunar con tranquilidad y hacer ejercicio.

Unos hábitos que él mismo ha detallado en una entrevista en 101TV Andalucía, en la que ha hablado de cómo organiza sus primeras horas de la mañana.

"Me levanto a las 7 de la mañana, pero lamentablemente desde hace algún tiempo mi despertador biológico suena sobre las 6", explicó.

Feijóo Agencias

Aunque intenta comenzar el día a esa hora, reconoce que su cuerpo se adelanta cada vez más al despertador. Nada más levantarse, consulta el teléfono móvil para ponerse al tanto de algunos asuntos pendientes.

"A las 7 tengo que ver el móvil, unas cuatro cosas, una ducha y escucho la radio mientras desayuno", relató sobre los primeros pasos de su jornada. La actualidad informativa ocupa así un lugar importante desde primera hora, también mientras se sienta a desayunar.

Su desayuno, sin embargo, es sencillo y no requiere demasiada elaboración. Feijóo apuesta por la fruta fresca y el café con leche para empezar el día. "Desayuno un poco de fruta cortada y un café con leche", contó en la conversación.

Además de mantenerse informado, el dirigente popular procura encontrar tiempo para la actividad física durante la semana. Según explicó, practica deporte dos o tres veces, aunque no se trata de entrenamientos especialmente exigentes, sino de ejercicios destinados a conservar la forma física.

"Hago deporte de mantenimiento, 2 o 3 veces a la semana en el garaje de mi casa. Fuerza, elasticidad... Hay que mantenerse", señaló.

El lugar elegido para entrenar es, precisamente, el garaje de su vivienda. Allí realiza ejercicios de fuerza y elasticidad, una escena que en alguna ocasión ha llamado la atención de quienes se cruzan con él.

"Bajo al garaje y algún vecino que me ve tirado en el suelo se queda sorprendido, pero básicamente es que estoy haciendo ejercicio", bromeó.

Pese a su agenda tan ajetreada y más ahora de cara a las elecciones que se celebrarán el 29-N, el político saca siempre un hueco para hacer deporte y mantenerse activo.

Una rutina doméstica que combina información, un desayuno ligero y varias sesiones semanales de actividad física. Para Feijóo, mantenerse activo forma parte de esos pequeños hábitos que intenta conservar en medio de una agenda política marcada por las obligaciones y los horarios.