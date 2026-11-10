Pilar Rubio, 48 años: "Me levanto a las 6:15, entreno en ayunas y desayuno una tortilla con pan y un poco de fruta"

Pilar Rubio ha hecho del deporte y el cuidado personal dos de los pilares de su día a día. La presentadora mantiene una rutina marcada por la constancia, en la que el ejercicio ocupa un lugar destacado desde primera hora de la mañana.

Unos hábitos que ha compartido en distintas ocasiones y que comienzan mucho antes de que arranque la jornada para buena parte de la población. "Hoy, como todos los días, me he levantado a las 6:15", escribía en su Instagram.

La madrileña aprovecha esas primeras horas del día para entrenar, una elección que responde tanto a una cuestión de organización como a sus propias sensaciones físicas.

Pilar Rubio. Cedida.

"Me gusta entrenar al levantarme porque es cuando más energía tengo", reveló en la presentación de su colección de bañadores con Selmark.

En ese mismo encuentro, Rubio también desveló por qué en ocasiones prefiere hacer ejercicio sin haber desayunado. "A veces lo hago en ayunas para no sentirme pesada y para llevar la sangre donde quiero, que es a los músculos y no al estómago", revela.

Una vez terminado el entrenamiento, llega el momento de recuperar fuerzas con un desayuno sencillo que tiene muy definido. "Desayuno una tortilla con pan de espelta o de centeno y un poco de fruta, nada más", contó.

Una combinación con la que empieza el día después de su sesión deportiva y que forma parte de sus hábitos alimenticios habituales. Pese a que se pueda pensar lo contrario, la modelo no cambia su estilo de vida según la época del año. "Sigo la misma rutina y la misma alimentación durante todo el año", detalló en Women's Health.

Pilar Rubio Gtres

"No me influye la estación para querer entrenar o tonificar más una zona que otra o comer más verduras. Lo que sí es cierto, es que, a lo mejor, modifico un poco la sesión dependiendo de si tengo grabación o sesión de fotos".

Pero el ejercicio y la alimentación no son los únicos aspectos a los que presta atención. La presentadora también ha hablado de la importancia que concede al cuidado de la piel y de los pasos que sigue para mantener su rostro hidratado.

En esa misma entrevista para Women's Health, explicó algunos de los productos que utiliza tanto por la mañana como por la noche.

"La leche desmaquillante y el tónico no puede faltar. Después el sérum. Y, por la mañana, la crema hidratante y si es por la noche, una nutritiva", detalló. Así, entre entrenamientos a primera hora, un desayuno equilibrado y una rutina de belleza constante, Pilar Rubio organiza buena parte de sus cuidados diarios.