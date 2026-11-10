Pablo Iglesias, 47 años, sobre su infancia: "Me criaron 3 mujeres. En mi colegio se obligaba a rezar y fui estudiante de bienes y notables"

Lejos de los atriles, de las tensas sesiones en el Congreso de los Diputados y del constante bullicio mediático que marcó su etapa como vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (47 años) muestra hoy su faceta más humana.

Detrás del expolítico, del profesor universitario y del actual empresario de hostelería, se esconde una infancia fundamental que forjó a fuego su carácter.

Una niñez madrileña en la que no hubo grandes lujos, pero sí una red de contención emocional inquebrantable y un entorno que contrastaba, y mucho, con el mundo que le rodeaba.

"Yo era un niño de Soria, una ciudad muy pequeña. Era un niño bastante feliz, que iba por la calle solo. Después de lo de las niñas de Alcàsser, todo cambió", explicó en una entrevista en Huffpost.

Al echar la vista atrás, el fundador de Podemos se sinceró sobre la figura más importante de sus primeros años.

"A mí me criaron tres mujeres: me crio mi madre, abogada; me crio mi abuela, sastre, y me crio mi tía abuela, camarera, y me hicieron muy feliz. Pero creo que les debo algo, porque para criarme tuvieron que hacer muchas renuncias y muchos sacrificios", señaló en el Congreso de los Diputados en 2018.

Estas tres mujeres le enseñaron el valor del esfuerzo, le cuidaron y le transmitieron una sensibilidad especial.

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante un acto en Madrid el pasado mes de mayo. Isa Saiz Europa Press

Sin embargo, el choque con la realidad exterior llegaba cada mañana al cruzar la puerta de su centro educativo.

Resulta ciertamente paradójico imaginar a uno de los grandes referentes de la izquierda contemporánea sometido a la estricta disciplina religiosa, pero así fue.

"Lo más democrático que había en mi cole era un póster de Juan Carlos I y Sofía. Yo me sé el padre nuestro y el Ave María porque se obligaba a rezar en mi cole. Pero yo era el único de mi clase junto a otro compañero que dábamos ética y no religión", afirmó en una conversación en Huffpost.

Además, el exvicepresidente dice que siempre fue un estudiante de "bienes y notables", y que solo empezó a ser un "empollón" cuando estudió ciencias políticas.

La infancia de Pablo Iglesias

Hoy, a sus 47 años, aquel niño observa la vida desde una perspectiva muy distinta.

Tras haber tocado el cielo de la política, ahora regenta un popular bar en Lavapiés donde dicen que está prohibido hablar de política.

Quizás sea porque, a final del día, lo que realmente importa es volver a las raíces; aquellas que se plantaron entre misas obligatorias y el cariño incombustible de tres mujeres.