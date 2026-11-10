Andrés Roca Rey, 30 años: "Me levanto, agradezco, desayuno tranquilo y pienso en mis cosas. Es un ejercicio muy espiritual"

No todas las jornadas de Andrés Roca Rey empiezan frente a un toro. Cuando su agenda se lo permite, el diestro peruano disfruta de unos días en los que la tranquilidad, la reflexión y el cuidado personal ocupan un lugar protagonista.

Levantarse sin prisas, agradecer, desayunar tranquilamente y dedicar tiempo a sus pensamientos forman parte de una rutina que él mismo ha definido como un ejercicio espiritual.

Así lo explicó en una entrevista concedida a ¡HOLA!, en la que abrió las puertas de uno de los lugares más especiales de su vida en España: La Consentida, una finca de diez hectáreas situada en Gerena, Sevilla.

Allí, sin trajes de luces, focos ni el ruido de las grandes tardes taurinas, Roca Rey encuentra el equilibrio que necesita para afrontar las exigencias de su profesión.

"Para mí, esta casa es mucho más que una propiedad. Es un pedazo de mis raíces en tierra ajena, un espacio donde puedo soltar la presión, dejar de ser Roca Rey y volver a ser simplemente Andrés", confesaba al citado medio.

En ese entorno, su día a día dista bastante de la intensidad que caracteriza su profesión.

"Me gusta levantarme y agradecer, desayuno tranquilo y pienso en mis cosas. Me voy a torear de salón, que es un ejercicio muy espiritual y hace que mi día esté lleno de paz y tranquilidad", relató.

Después llega el ejercicio físico, pero también hay espacio para actividades más pausadas. Roca Rey explicó que dedica tiempo a leer, escuchar música y pensar. Incluso disfruta de no hacer absolutamente nada.

"Me aburro. Me gusta aburrirme cuando puedo aprovecharlo para descansar", reconocía. La tranquilidad que encuentra en La Consentida no responde únicamente a una cuestión de comodidad. Para el torero, el contacto con la naturaleza también tiene un componente personal y profesional.

Allí entrena, convive con los animales y encuentra una perspectiva diferente sobre la vida. "El campo tiene una forma muy pura de enseñarte las cosas. Aquí todo es real, sin filtros", explicaba.

En ese equilibrio también ocupan un lugar importante sus seres queridos. Roca Rey definía el amor, la familia y la amistad como sus principales anclas. "El toreo te eleva, te lleva a lugares increíbles, pero también puede arrastrarte a momentos muy duros. Y en esos momentos, el amor, la familia y los amigos son lo que te devuelve a tierra firme", aseguraba.

Vida sentimental

Una reflexión que cobra especial interés en un momento en el que su vida sentimental también ha despertado la atención.

Hace escasos días, EL ESPAÑOL recogía sus palabras sobre las informaciones acerca de su ruptura con Tana Rivera, un asunto sobre el que el torero se mostró tajante.

"Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos", confesó al ser preguntado por su expareja.