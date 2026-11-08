Pablo Echenique, 48 años, sobre su infancia: "A mi madre le costaba llegar a fin de mes aunque éramos de clase media. Yo era un gamberro"

Mucho antes de convertirse en una figura conocida de la política española, Pablo Echenique fue un niño que disfrutaba pasando las horas fuera de casa, jugando con sus amigos y haciendo travesuras.

Nacido en Rosario (Argentina), el político recuerda una infancia muy vinculada a la calle, donde encontró una de sus principales formas de diversión. "Fui un niño bastante gamberro, era el jefe de la banda", confesó en una entrevista con Pablo Iglesias para Otra vuelta de tuerca.

En esos primeros años en los que la calle fue su escuela de vida, la familia del político tenía que hacer muchas cuentas para llegar a fin de mes. "Éramos de clase media, pero nos costaba muchísimo llegar a fin de mes, como a todas las familias de nuestro barrio en Rosario", recordó en una entrevista para Clarín.

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El niño de Rosario vio en la forma de divertirse en las plazas una costumbre vital para desarrollarse que en los últimos años se está perdiendo.

"La infancia la pasé en la calle, era mi manera de divertirme. En los últimos años en los países de Europa más desarrollados se está perdiendo, sobre todo desde que aparecieron los videojuegos e internet", comentó a Iglesias.

Su vida dio un giro cuando, con 13 años, dejó Argentina y se trasladó junto a su familia a Zaragoza. España se convirtió desde entonces en el lugar donde continuó creciendo y desarrollando su vida.

En ese proceso, Echenique ha destacado especialmente el papel de su madre, a quien considera una figura imprescindible en su trayectoria personal y académica.

Pablo Echenique Europa Press

"Mi madre es increíble, no me habría podido desarrollar como persona sin ella. Se dedicó plenamente a cuidarme, a apoyarme y a asistirme", recordó. Una dedicación que, según ha explicado, fue determinante para que pudiera seguir adelante con sus estudios y afrontar las dificultades que se encontró durante su vida.

De hecho, el político fue especialmente contundente al hablar de esa ayuda: "Sin mi madre no hubiera podido estudiar, no hubiera podido hacer prácticamente nada". Un reconocimiento con el que puso en valor el apoyo constante que recibió durante su infancia y juventud.

En el ámbito académico, Echenique tampoco se definía como un estudiante especialmente aplicado. Aunque asegura que no necesitaba demasiado esfuerzo para sacar adelante las asignaturas, reconoce que la falta de constancia era uno de sus rasgos.

"En el colegio aprobaba sin esfuerzo, pero era bastante vago. Me resultaba bastante fácil", contó en aquella conversación.