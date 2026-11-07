Sara Carbonero, 42 años: "Me levanto a las 8:10, desayuno una tostada con requesón y hago ejercicios de cardio y fuerza"

Para Sara Carbonero, sentirse bien no depende de grandes cambios ni de seguir normas estrictas, sino de prestar atención a esos detalles cotidianos que, con el tiempo, terminan marcando la diferencia.

La periodista ha ido compartiendo algunos de los hábitos que forman parte de su estilo de vida y que le ayudan a mantener un equilibrio entre el cuidado personal y las exigencias de su rutina.

La alimentación, la actividad física y los tratamientos de belleza ocupan un espacio en su día a día, aunque no siempre ha tenido una relación especialmente estrecha con el deporte.

Sara Carbonero. Geety Images

De hecho, lejos de presentarse como una apasionada del ejercicio o de las rutinas de entrenamiento más exigentes, Carbonero ha reconocido que prefiere encontrar fórmulas que encajen con su manera de vivir.

Para ella, mantenerse activa tiene más que ver con escuchar al cuerpo, dedicarle tiempo y descubrir aquellas actividades con las que disfruta que con imponerse objetivos difíciles de cumplir. Una filosofía con la que intenta cuidarse sin que el bienestar se convierta en una fuente más de presión o en una obligación dentro de su agenda.

"Desayuno una tostada con requesón, aguacate y un zumo verde", detalló la periodista mediante un post en sus redes sociales. El zumo que degusta todas las mañanas Carbonero contiene apio, espinacas, zanahoria, manzana, limón y pepino.

La presentadora comienza el día muy pronto y con energía, aunque le cueste activarse en cuanto al deporte. "Me levanto a las 8:10", declaraba en su blog, y "tendría que hacer mucho más deporte, soy perezosa. Aún no me ha picado el bicho del deporte", confesó en una entrevista para Woman's Health.

Sara Carbonero Gtres

A pesar de ello, sí ha encontrado una disciplina con la que se siente especialmente cómoda: el pilates reformer. "Sí que me gusta hacer pilates reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo para estirar, tonificar y estilizar", explicó en la misma entrevista.

La comunicadora no solo realiza este ejercicio, sino que "también hago ejercicios de cardio y fuerza". De esta manera, aunque admite que no es una apasionada del deporte, intenta mantener una rutina que combine diferentes tipos de ejercicio y que se adapte a sus necesidades.

La alimentación también ocupa un lugar importante dentro de sus hábitos. "La alimentación la cuido mucho, somos lo que comemos", asegura. En su casa, intenta reducir determinados productos. "En casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja".

A estos hábitos le añade también una rutina relacionada con el cuidado de la piel. Carbonero ha explicado que intenta mantener diversos cuidados de belleza y que recurre ocasionalmente a diferentes tratamientos.

"Intento cuidarme siguiendo una rutina de belleza. De vez en cuando me echo Vitamina C, ozono, a veces me hago la del plasma en la cara", contó.

Su rutina, por tanto, combina alimentación, ejercicio y cuidados personales. Sin obsesionarse con el deporte, sabe perfectamente que es significado de salud y de vida.

Sin embargo, más allá de obsesionarse Carbonero apuesta por encontrar un equilibrio entre cuidarse y sentirse bien consigo misma con el objetivo de encontrar única y exclusivamente su bienestar personal.