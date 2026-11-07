Gabriel Rufián (44), sobre su infancia: "Mis padres estaban siempre trabajando. Recuerdo a tías que eran como madres"

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la política, Gabriel Rufián fue un niño que creció en el barrio del Fondo, en Barcelona, en el seno de una familia trabajadora y rodeado de mujeres que desempeñaron un papel fundamental en su educación.

Una infancia marcada por el esfuerzo de sus padres, el cariño de sus abuelas y las enseñanzas de un abuelo al que todavía hoy recuerda como una de las personas que más influyeron en su carácter.

El propio portavoz de ERC en el Congreso repasó aquellos primeros años en una entrevista concedida a La Vanguardia en 2015, cuando acababa de convertirse en candidato de la formación independentista a las elecciones generales.

Su madre lo tuvo con apenas 18 años y su padre tenía 19. Ambos sacaron adelante a la familia mientras trabajaban durante largas jornadas.

De hecho, cuando le preguntaron a qué se dedicaban sus progenitores, el político recordó especialmente el esfuerzo que hicieron para salir adelante. "Los recuerdo siempre trabajando", reconoció.

Sus padres tenían una peletería en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Sin embargo, el negocio terminó cerrando y ambos tuvieron que buscar nuevas oportunidades laborales.

"Cuando cerraron, porque los inmigrantes chinos se hicieron con el sector, se dedicaron a todo tipo de cosas", explicó en aquella entrevista.

Gabriel Rufián. GTRES.

La trayectoria profesional de sus progenitores estuvo marcada por la necesidad de adaptarse a diferentes trabajos. Su madre ejerció como auxiliar administrativa y auxiliar de enfermería, su profesión, realizando suplencias de todo tipo.

Su padre, por su parte, trabajó como cocinero, transportista y comercial, entre otros empleos. Una realidad familiar que también estuvo acompañada de un importante esfuerzo por seguir formándose: durante la noche, ambos se sacaron el graduado escolar.

Pero, mientras sus padres trabajaban, Rufián contó con una amplia red familiar que se ocupó de su crianza. Las mujeres de su entorno tuvieron un protagonismo especial durante aquellos años. "Me criaron mis abuelas, y recuerdo a vecinas que eran como tías y tías que eran como madres", añadió.

Él mismo describió aquel ambiente familiar como "un matriarcado muy propio de mis orígenes andaluces", integrado por "mujeres muy fuertes y sufridas".

No obstante, entre los recuerdos familiares que compartió en aquella conversación, también destacó la figura de su abuelo. De hecho, cuando le preguntaron a quién veía cuando se miraba al espejo, Rufián respondió sin dudar: "A mi abuelo".

Aseguró que se parecía mucho a él, tanto físicamente como en el carácter. Según le habían contado, era un hombre de pocas palabras, pero al que los demás escuchaban cuando hablaba.

Su abuelo también fue una de las personas que más tiempo le dedicó durante sus primeros años. "Mis padres trabajaban y mi abuelo me llevaba con él y con sus amigos a jugar a las cartas y a hablar de política", recordó.