Ana Belén, 75 años: "Tenía muy presente que la prosperidad de la familia dependía de mí. Mi dinero servía para casa"

Antes de convertirse en una de las artistas más reconocidas de España, Ana Belén fue una niña que empezó a trabajar cuando todavía estaba descubriendo el mundo.

Sus primeros pasos en el espectáculo llegaron casi por casualidad, después de que una profesora la animara a participar en un concurso de radio. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada terminó convirtiéndose en una carrera que, con el paso del tiempo, también supuso una responsabilidad: ayudar a sacar adelante a su familia.

La artista creció en un hogar humilde. Sus padres no estaban familiarizados con el mundo del cine ni con el de la música, pero la acompañaron desde el primer momento en aquella aventura profesional.

Ana Belén y Víctor Manuel en una foto de archivo del 1990, años después de ser marido y mujer. GTRES.

Más allá del éxito y del reconocimiento, la intérprete también tuvo que asumir desde muy joven el peso de unas expectativas familiares y económicas que marcaron su manera de entender el trabajo y la vida.

"Tenía muy presente que la prosperidad de la familia dependía de mí", recordó Ana Belén durante una entrevista con Aimar Bretos en La noche de Aimar, emitida el 27 de mayo de 2026.

Ana Belén y Aimar Bretos en la entrevista. 'La noche de Aimar'. laSexta

La intérprete explicó que esa responsabilidad económica no era exclusiva de ella. También la compartía con otras niñas prodigio de su generación, como Rocío Dúrcal, con quien llegó a hablar de la situación que vivían en sus respectivas casas.

Ambas eran conscientes de que el dinero que ganaban con su trabajo tenía una repercusión directa en el bienestar de sus familias. "Yo ya ganaba un dinero y era consciente de ello. Ese dinero servía para mejorar la vida de casa", recordó.

Venía de una familia obrera

Para explicar de dónde venía esa necesidad, Ana Belén evocó las condiciones en las que vivía su familia. Su madre trabajaba como sastra y su padre era cocinero en el Hotel Palace de Madrid.

La artista recordó el contraste entre la abundancia que veían en el establecimiento, especialmente durante las celebraciones de Nochevieja, y la realidad de su propio hogar, donde comer pollo era algo excepcional y estaba reservado para la Nochebuena.

De hecho, compartió una anécdota de su infancia que refleja las dificultades económicas de aquellos años. Su padre llegó a ser acusado de llevarse comida del hotel después de que su familia creyera que había intentado sacar un pollo de las cocinas.

Sin embargo, según aclaró la cantante, lo que realmente había intentado llevarse era un bollo. A pesar de ello, recibió un castigo que tuvo consecuencias directas en la economía doméstica: le dejaron varios días sin cobrar.