Aitor Esteban, 64 años, sobre su infancia: "Era un chaval normal, de clase trabajadora que sufrió la crisis del 73. No fui al instituto"

La infancia de Aitor Esteban estuvo marcada por el ambiente industrial y los cambios sociales que vivió Bilbao durante los años setenta.

El político, que creció en una familia trabajadora, recuerda aquellos años como una etapa complicada en casa, especialmente después de que su padre perdiera el empleo durante la crisis económica de 1973. Una situación que terminó condicionando incluso su formación académica.

"Era un tipo normal, como todos los chavales. Estudié con los claretianos primero", recordó en una entrevista para Hora 25 en la Cadena Ser.

Aitor Esteban. Cedida

Lejos de describirse como un niño con una vida especialmente distinta a la de los demás, Esteban se define como un joven de clase trabajadora que creció en un entorno familiar en el que se transmitían determinados valores.

El contexto económico de aquellos años tuvo un impacto directo en su familia. "Mi padre se quedó en paro en el año 1973 con aquella crisis industrial muy dura. Lo pasamos mal en casa y no fui al instituto", explicó.

La pérdida de trabajo de su padre supuso un golpe para la economía familiar y marcó una etapa difícil de su juventud.

El Bilbao que recuerda Esteban tampoco se parece demasiado a la ciudad actual. Durante su infancia y adolescencia, la capital vizcaína estaba profundamente ligada a la industria, con un paisaje urbano y una actividad social muy diferentes.

Aitor Esteban, de PNV. Europa Press

"Bilbao era una ciudad bastante oscura, sucia, muy industrial", recuerda en la conversación radiofónica. Aun así, el político también evoca una ciudad llena de actividad y efervescencia social, especialmente durante los años de la Transición.

"Yo la recuerdo como una ciudad muy diferente, mucho más industrial. Una ciudad muy viva que vivía la política y todos los ámbitos sociales que te puedas ocurrir. La Transición aquí fue impresionante", señaló.

En el plano personal, Esteban guarda numerosos recuerdos de su padre, no solo por las dificultades económicas que atravesó la familia, sino también por el ambiente político y cultural que se respiraba en casa.

Entre esas imágenes de su infancia conserva la de su progenitor intentando sintonizar una emisora que emitía desde el otro lado del Atlántico: "Tengo muchos recuerdos de mi padre, de oírle, de verle, intentando captar la emisión de Radio Euskadi que se emitía desde Venezuela".

Una memoria familiar que ayuda a entender también el contexto en el que creció. "Era un chaval de clase trabajadora que en casa le fueron transmitiendo valores", resumió Esteban al hablar de aquellos años.