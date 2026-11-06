Matías Prats, 75 años: "Era mal estudiante y mi familia me mandó a un internado como premio a mis notas"

Matías Prats ha construido una de las trayectorias más reconocibles del periodismo televisivo español, pero su camino hasta los informativos no fue precisamente el que su familia había imaginado.

Antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, el periodista tuvo dificultades con los estudios, pasó por varios internados y llegó a trabajar en Televisión Española sin haber terminado la carrera.

Así lo recordó en una conversación con Carlos Alsina en el programa Más de uno, de Onda Cero, en la que repasó algunos de los episodios más personales de su juventud y sus primeros pasos profesionales.

Matías Prats: "Mi padre intentó echarme de la tele, pero afortunadamente no lo consiguió"

"Yo era mal estudiante, Carlos. ¿Qué le vamos a hacer? No valía para aquello. Me costaba mucho superar las asignaturas y los cursos", reconoció durante la entrevista.

Sus resultados académicos llegaron a preocupar a su familia, que decidió enviarle a uno de los internados más conocidos de la época por su dureza: Campillos, situado en Antequera (Málaga).

Prats explicó que pasó allí un verano; y lo hizo, según contó con ironía, "como premio a mis buenas notas de fin de curso".

La decisión familiar tuvo además una consecuencia especialmente dolorosa para su madre, que había organizado unas vacaciones: "Mi madre, con un pesar tremendo, unas lágrimas en los ojos, había alquilado una pequeña casita en Suiza, y me dijo: 'Tú, a Campillos'".

El periodista recordó aquel episodio con humor y aseguró que, aunque poco a poco fue superando los obstáculos académicos, nunca había sido un estudiante brillante. Su futuro, sin embargo, terminaría tomando un rumbo muy diferente al que había previsto inicialmente.

Antes de dedicarse al periodismo, Matías Prats había comenzado a estudiar Derecho. La oportunidad de trabajar en Televisión Española llegó cuando todavía estaba formándose y supuso un giro en sus planes. Según explicó, nunca se había planteado ser periodista deportivo ni había tenido una vocación clara por la profesión.

La propuesta de incorporarse a TVE y la sugerencia de matricularse en Periodismo no fueron recibidas con entusiasmo por su padre, también periodista.

"Mi padre dijo: 'Como se ponga a trabajar este chaval, no me acaba nada'", contó. Su reacción fue tal que incluso trató de impedir que continuara en la televisión. "Intentó echarme de la tele o que me echaran. Afortunadamente no lo consiguió", recordó entre risas.

Su debut en televisión

El 6 de junio de 1976, Matías Prats debutó como presentador en la primera edición del Telediario de un domingo. La primera noticia que tuvo que contar fue el regreso de los Reyes a España, después de una visita oficial a República Dominicana y Estados Unidos.

Al recordar aquel momento con Alsina, reconoció que probablemente estaba muy nervioso: "Mi debut supongo que estaría muy acojonadito", dijo.

También explicó que su manera de presentar fue evolucionando con los años. Al principio leía de una forma más monocorde y permanecía más pegado al texto, sin apenas margen para introducir licencias personales. Con el tiempo fue desarrollando el estilo que acabaría caracterizándole.

Durante la conversación, Prats habló asimismo de las propuestas profesionales que decidió rechazar. Aunque reconoció que no había recibido numerosas ofertas, sí había tenido algunas oportunidades que consideró que no debía aceptar.